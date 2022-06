Ford Sierra XR8: XR4i met Mustang-V8

Ook Ford heeft een groot aandeel in de serie ‘coole auto’s die je op de Kaap kon krijgen.’ De Sierra XR8 is er zo een. Die 8 staat ook daadwerkelijk voor het cilinderaantal. Een V8 dus voor de auto die wij als Sierra XR4i kenden, die overigens een V6 had en geen viercilinder. Naast de Sierra XR8, reden er in Zuid-Afrika ook een hele heftige Taunus en Capri rond.

Net als veel van de eerder beschreven dikkere varianten van Europese auto’s ontstond ook voor de Ford Sierra XR8 het idee omdat ze in Zuid-Afrika een homologatiespecial nodig hadden voor de racerij.

Erin geperst

Om in Groep A een gespierde auto aan de start te kunnen laten komen, bouwde Ford South Africa 200 homologatieauto’s van de Sierra XR8, die een vijfiter V8 kreeg van de toenmalige Ford Mustang. We praten over de jaren tachtig uiteraard. Het paste allemaal maar net: de vijfliter-V8 uit de Mustang in het motorcompartiment van de Sierra, waarin meestal een bescheiden viercilinder was te vinden. Het vermogen werd teruggeschroefd tot 209 pk. Daarmee leverde de XR8 echter net iets meer vermogen dan de RS Cosworth, die bij zijn aantreden 204 pk had. Een Borg Warner vijfbak zorgde voor de overbrenging naar de achterwielen, en de achtcilinder-Sierra denderde in 7 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid was 231 km/h. In de Zuid-Afrikaanse racerij trad deze super-Sierra aan tegen de speciale BMW 745i voor Zuid-Afrika maar ook tegen de Alfa Romeo GTV6 die speciaal voor de homologatie in dat land een 3.0 V6 kreeg.

Ander uiterlijk

Het uiterlijk is anders dan dat van de XR4i zoals je die voor 1987 bij ons kon krijgen. Die had de driedeurs koets met het extra zijruitje. Wel kreeg de XR8 diens enorme dubbele achterpoiler. Een extra grille moest de V8 van meer lucht voorzien. Ook de Ronal-wielen kennen we van de Ford-catalogus uit de jaren tachtig. Na de facelift van de Sierra werd de XR4i bij ons overigens ook leverbaar als vijfdeurs.

Gegevens Sierra XR8

Motor V8, in lengterichting voorin, 1 onderl. nokkenas, 2 kl./cil.

Cilinderinhoud 4.942 cc

Max. vermogen 154 kW/209 pk bij 4.800 tpm

Max. koppel 330 Nm bij 3.400 tpm

Topsnelheid 231 km/h

Aandrijving achterwielen via 5-bak

Verbruik gemiddeld n.b.

0-100 km/h 7,0 s

Leeggewicht 1.234 kg

Nieuwprijs (1984) 25.000 rand

Ford Cortina XR6, een Taunus met 3.0 V6

Cortina XR6

Met de Sierra XR8 hebben we niet alle speciale heftige Fords voor Zuid-Afrika benoemd. Van de voorganger van de Sierra bestond namelijk ook al een XR6. De Taunus heette daar net als in Engeland Cortina. Voor de Cortina XR6 trok Ford S.A. een oudgediende uit de rekken. De Essex 3.0 V6. Die kwam in 1981, het laatste volledige Taunus-/Cortina-jaar op de markt. Met 139 pk geen bijzonder krachtige supersedan maar het was meer vermogen dan waarmee je de Taunus ooit in Europa kon krijgen.

Gegevens Cortina XR6

Motor V6, in lengterichting voorin, 1 onderl. nokkenas, 2 kl./cil.

Cilinderinhoud 2.993 cc

Max. vermogen 102 kW/139 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 3.000 tpm

Topsnelheid 182 km/h

Aandrijving achterwielen via 4-bak

Verbruik gemiddeld 13,7 l/100 km

0-100 km/h 9,5 s

Leeggewicht 1.140 kg

Nieuwprijs (1981) 8.490 rand

Capri Perana

Tien jaar eerder ging het er een stuk pittiger aan toe nog met de Ford Capri Perana. In 1971 zijn er 500 stuks van de toenmalige Capri gebouwd, die ook weer speciaal voor de homologatie een V8 had.

Tuner Basil Green uit Johannesburg monteerde de Amerikaanse Windsor-V8 uit de Mustang in het Europese basismodel en vernoemde het eindresultaat naar een bloeddorstige roofvis. Ook in andere opzichten maakte de Perana-bouwers gretig gebruik van Ford-onderdelen. De vierversnellingsbak was afkomstig uit de pick-up F250 en de drietraps automaat uit de Mustang, het differentieel uit de Fairlane en de (omgedraaide) stuurinrichting uit de linksgestuurde versie. Basil Green bestaat allang niet meer en er zijn maar weinig feiten bekend met betrekking tot de Perana, wat de mythe echter des te sterker maakt. Er schijnen tussen 1971 en 1973 circa 500 auto’s te zijn gebouwd, waarbij de kopers keuze hadden uit Daytona Yellow en Piri Piri Orange.

Gegevens Capri Perana

Motor V8, in lengterichting voorin, 1 onderl. nokkenas, 2 kl./cil.

Cilinderinhoud 4.949 cc

Max. vermogen 179 kW / 240 pk bij 5.800 tpm

Max. koppel 405 Nm bij 3.500 tpm

Topsnelheid 226 km/h

Aandrijving achterwielen via 4-bak

Afmetingen l/b/h 4,26/1,65/1,28 m

Verbruik gemiddeld* 15,7 l/100 km

0-100 km/h 6,6 s