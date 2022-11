Ford Sierra (1990) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Vorige maand brachten we nog een nette Ford Mondeo onder de aandacht, nu is het de beurt aan zijn voorganger. Deze Ford Sierra is op verschillende fronten indrukwekkender dan de Mondeo. Niet alleen omdat de Sierra vanwege zijn leeftijd meer een liefhebbersstatus geniet, maar vooral omdat deze nog altijd bij zijn eerste eigenaar is. Letterlijk, want hij is nog nooit van eigenaar gewisseld en staat op de foto's voor de garagebox waar hij (als we de advertentietekst mogen geloven) veel nachtjes heeft doorgebracht. Hoe leuk is dat? Je mag het gerust een buitenkans noemen om een 32 jaar oude klassieker rechtstreeks te kopen van degene die hem al die jaren heeft gereden.

Dat de Sierra zijn leven grotendeels overkapt heeft doorlopen, durven we op basis van de foto's wel aan te nemen. Hij ziet er over het algemeen vanbuiten goed uit. Dat de zwarte kunststof bumpers, spiegels en deurgrepen niet of nauwelijks verkleurd zijn, lijkt een indicatie dat het inderdaad een 'binnenslaper' is geweest. Het interieur mag er eveneens nog zijn. De stoelmatjes liggen er waarschijnlijk eerder ter bescherming van de bekleding op dan dat ze schade verbergen. Dat wordt in ieder geval bij een stoel met een foto bewezen. De kilometerstand van de Sierra is zeker niet verkeerd; 137.215 km. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er een vijfcijferige teller is en dat deze stand dus op basis van onderhoudspapieren zal moeten blijken. Gezien de prachtige uiterlijke staat is het aannemelijk dat de aangegeven kilometerstand de juiste is.

Hoe dan ook lijkt het een leuke kans voor de liefhebber, zeker omdat de vraagprijs van €1.950 niet heel gek is. Daarbij moet wel gezegd worden dat het natuurlijk onder de Sierra's nou niet echt een speciaal exemplaar is. Het is een vrij 'late', de veelvoorkomende hatchback en ook nog eens in een zeer gebruikelijke uitvoering. Niet alleen als het gaat om uitrusting en motor, het is een 2.0 CLX, maar ook het kleurtje is erg typisch. Dat maakt het aan de andere kant juist een leuke Sierra, want dit is echt een typisch stukje tijdsbeeld uit begin jaren 90. Is het je allemaal niet te doen om liefhebberij, maar zoek je gewoon voor niet al te veel geld een ruime auto die met zijn prestaties nog prima mee kan in het moderne verkeer? Dan ben je bij de Sierra eveneens aan het goede adres. Het is allemaal natuurlijk niet bijster efficiënt, luxe of veilig naar de huidige maatstaven, maar je zal er prima mee van A naar B komen.