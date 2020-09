Ford Ranger Tremor is Raptor-alternatief

Sinds dit jaar kun je in Nederland bij Ford aankloppen voor een Raptor-versie van de Ranger. Die Ranger Raptor heeft een 213 pk en 500 Nm sterke 2.0-liter biturbo dieselmotor onder de kap, maar is daarnaast uitgerust met een grondig aangepast offroadonderstel. De Ranger Raptor staat als gevolg daarvan hoger op zijn poten en heeft onder meer extra lange veerwegen. Daarnaast is de ultimate Ranger-versie vanbuiten ook nog eens lekker dik aangekleed, geheel in lijn met de Raptor-versie van grote broer F-150. De Ranger Raptor is in de Verenigde Staten niet leverbaar. Wél brengt Ford er een iets milder alternatief voor op de markt: de Ranger met Tremor-pakket.

Het Tremor-pakket brengt ook een aangepast en specifiek op offroad-avonturen gericht onderstel naar de Ranger. De pick-up staat daarmee zo'n 2 centimeter hoger op zijn poten en heeft derhalve tevens langere veerwegen dan de standaardversies. Dat vergroot natuurlijk aan- en afrijhoeken van het model, goed nieuws voor wie de Ranger naast de gebaande paden wil loslaten. De Ranger met Temor-pakket krijgt 32-inch Continental General Grabber All-Terrain-rubber om zijn 17-inch lichtmetalen wielen gevouwen. Daarnaast omhelst het pakket beschermplaten voor de bodem en een sperdifferentieel voor de achteras. Ook is de tractiecontrole aangepast voor meer grip op onverhard. Daarnaast kleedt Ford de Ranger Tremor optioneel aan met zaken als een lier en extra verlichting.

De Ranger is in de Verenigde Staten alleen te krijgen met de onder meer van de Mustang bekende 2.3 Ecoboost die in de Ranger goed is voor 270 pk en 420 Nm koppel. Dat vermogen wordt via een tientraps automaat over alle vier de wielen verdeeld.