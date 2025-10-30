Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Ford Ranger mag aan de slag bij Rijkswaterstaat

200 in totaal

11
Ford Ranger Rijkswaterstaat
Joas van Wingerden

Ford heeft een flinke order binnengesleept voor de Ford Ranger. Er worden maar liefst 200 exemplaren geleverd aan Rijkswaterstaat.

De weginspecteurs van Rijkswaterstaat rijden nu nog vooral rond in Toyota's Hilux, maar er komen nieuwe dienstvoertuigen aan. Er worden de komende tijd 200 Fords Ranger in het felgele uniform met groene en blauwe strepen gehesen. De eerste tien zijn reeds geleverd.

Rijkswaterstaat heeft gekozen voor de Ford Ranger XLT Supercab. Die heeft onder meer extra opbergruimte achter de stoelen en kan tot 3.500 kilo trekken. Een 2.0 EcoBlue-dieselmotor legt 170 pk en 405 Nm in de schaal. De Fords moeten tegen een stootje kunnen, want de voertuigen van Rijkswaterstaat krijgen vaak aardig wat te verduren. Helaas worden ze ook nog wel eens geraakt door mensen die niet snappen wat een rood kruis boven de weg inhoudt.

11 Bekijk reacties
Ford Ford Ranger

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Ford Ranger EDGE ranger

Ford Ranger EDGE ranger

  • 2003
  • 223.000 km
€ 6.950
Ford Ranger Stormtrak Double Cab 2.3 PHEV 206 kW / 279 pk | Trekhaak | 3500KG Trekgewicht | Elektrische Rollertop | Matrix LED koplampen | 360 Graden Camera | Premium B&O Audio Systeem | Dodehoek detectie (inclusief aanhanger) | Wordt verwacht november 2025

Ford Ranger Stormtrak Double Cab 2.3 PHEV 206 kW / 279 pk | Trekhaak | 3500KG Trekgewicht | Elektrische Rollertop | Matrix LED koplampen | 360 Graden Camera | Premium B&O Audio Systeem | Dodehoek detectie (inclusief aanhanger) | Wordt verwacht november 2025

  • 2025
  • 19 km
€ 67.950
Ford Ranger Wildtrack PHEV

Ford Ranger Wildtrack PHEV

  • 2025
  • 10 km
€ 57.080

Lees ook

Ford Ranger PHEV

Test: Ford Ranger PHEV - plug-in pick-up met voor dit genre behoorlijk wat hightech

Nieuws
Ford Ranger Super Duty

Ford Ranger Super Duty: werkpaard met stalen neuzen

Nieuws
Ford Ranger

Geen pick-up verkoopt in Europa beter dan de Ford Ranger

Nieuws
Ford Ranger PHEV

Ford Ranger PHEV: rondstekkeren met vijf man vanaf bijna €58.000

Nieuws
Ford Ranger PHEV

Ford Ranger PHEV: tot ruim 45 kilometer elektrisch bereik

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (11)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.