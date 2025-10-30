Ford Ranger mag aan de slag bij Rijkswaterstaat

De weginspecteurs van Rijkswaterstaat rijden nu nog vooral rond in Toyota's Hilux, maar er komen nieuwe dienstvoertuigen aan. Er worden de komende tijd 200 Fords Ranger in het felgele uniform met groene en blauwe strepen gehesen. De eerste tien zijn reeds geleverd.

Rijkswaterstaat heeft gekozen voor de Ford Ranger XLT Supercab. Die heeft onder meer extra opbergruimte achter de stoelen en kan tot 3.500 kilo trekken. Een 2.0 EcoBlue-dieselmotor legt 170 pk en 405 Nm in de schaal. De Fords moeten tegen een stootje kunnen, want de voertuigen van Rijkswaterstaat krijgen vaak aardig wat te verduren. Helaas worden ze ook nog wel eens geraakt door mensen die niet snappen wat een rood kruis boven de weg inhoudt.