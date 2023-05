Ford Ranger Raptor ook met maar liefst dik 400 pk

De Raptor is de absolute topversie van de Ford Ranger. In Nederland is de Ford Ranger 288 pk sterk, maar de Amerikaanse markt wordt bedeeld met een veel heftiger gemotoriseerde versie. Wat te denken van een Ford Ranger Raptor met meer dan 400 pk?

In Nederland introduceerde Ford de huidige generatie Ranger op bijzondere wijze. De sportieve Raptor-variant was namelijk de eerste smaak van de pick-up die naar ons land zou komen. De vorige Ford Ranger Raptor was in Nederland enkel met een 213 pk sterke 2.0 biturbo dieselmotor te krijgen, maar het huidige model werd met een 3.0 V6 benzinemotor met twee turbo's geïntroduceerd. De kans dat je in die 288 pk en 491 Nm sterke Ranger Raptor om vermogen verlegen zit, achten we vrij klein. Toch is er nu een reden om meer vermogen te wensen.

Ford heeft de Ranger nu ook in de Verenigde Staten gepresenteerd. Ook daar introduceert Ford de Ranger Raptor, maar aan de andere kant van de grote plas is die een stuk potenter dan in Europa. Ook in de Verenigde Staten heeft de Ford Ranger Raptor een 3.0 V6 Ecoboost met twee turbo's, maar daar stampt die dubbel geblazen zescilinder maar liefst 410 pk en 583 Nm naar alle vier de wielen. Daarmee is hij maar liefst 122 pk en 98 Nm krachtiger dan de in Nederland geleverde versie. Schakelen gaat met een tientraps automaat, net als in Europa.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur op de vraag of deze krachtigere Ranger Raptor ook onze kant op komt. Op termijn komt de Ranger Raptor overigens ook met de 213 pk sterke dieselmotor van het vorige model in ons land beschikbaar.