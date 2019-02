Ford prijst vernieuwde Mondeo

Van Ford kregen we aan het begin van dit jaar de gefacelifte Mondeo voorgeschoteld. Het grootste nieuws bevindt zich onder de kap, want ook de Wagon is voortaan leverbaar met hybride-techniek. De Nederlandse importeur hangt nu een prijskaartje aan de auto.

Instappen in een nieuwe Ford Mondeo kan vanaf € 35.190. Voor dat geld bemachtig je de sleutels van een Mondeo Hybride sedan. De hybride aandrijflijn is goed voor een systeemvermogen van 187 pk. De 2,0-liter viercilinder benzinemotor wordt aan een elektromotor gekoppeld, die op zijn beurt de energie uit een 1,4 kWh groot accupakket haalt. Voorheen was zo’n aandrijflijn enkel leverbaar voor de vierdeurs Mondeo, maar na de facelift geniet ook de stationwagen van deze techniek. Met een meerprijs van € 1.500 komt dat neer op een instapprijs van € 36.690. Voor dat geld is de Mondeo in een Titanium-jasje gehuld. Een stap hoger bevindt zich de Vignale. Instappen met dit topmodel kan vanaf € 42.550: € 110 duurder dan de huidige Vignale. Ook de Wagon heeft als Vignale een meerprijs van € 1.500.

Naast de hybride-aandrijving staat de Mondeo met één andere aandrijflijn in de prijslijst: de nieuwe 2.0 EcoBlue-dieselmotor met 150 pk. Deze motor is enkel leverbaar in de Titanium-trim voor de vijfdeurs hatchback en stationwagen. De vanafprijs is vastgesteld op € 44.355, voor de Wagon vraagt Ford € 1.500 meer. Vanaf april staat de vernieuwde Mondeo bij de dealers.