Ford Mustang Mach 1 ook naar Nederland

Volgens Ford is de Mustang Mach 1 'de best sturende Mustang' die het merk aan zijn Europese klanten aanbiedt. De lijst met onderhuidse aanpassingen die zijn doorgevoerd, doet vermoeden dat die claim niet geheel uit de lucht is gegrepen. De Mach 1 beschikt onder meer over een aangepast onderstel met MagneRide-dempers en verbeterde stabilisatorstangen. Ook de software van de elektrische stuurbekrachtiging is herzien. De atmosferische 5,0-liter V8 levert in Europese trim een vermogen van 460 pk en 529 Nm koppel, 10 pk méér dan de Mustang GT. Het koppel is hetzelfde gebleven. Wat wellicht interessanter is, is dat de redline met 7.500 tpm ten opzichte van de GT met 1.000 tpm is verhoogd. Daarnaast beschikt de Mach 1 over een aangepaste uitlaat met een kleppensysteem. Dat staat dus hoogstwaarschijnlijk garant voor het nodige auditieve spektakel.

Om ervoor te zorgen dat de V8 zijn werk op het circuit goed kan blijven doen, is het koelsysteem van de Shelby GT350 gemonteerd. Voor de transmissie zijn er twee opties leverbaar: een handgeschakelde zesbak van Tremec, die beschikt over kortere schakelwegen en automatisch rev-match, of een tientraps automaat. Het exterieur van de Mach 1 is historisch verantwoord aangepast. De streep op de motorkap en de flanken verwijst naar het Mach 1-model uit 1969, terwijl de diffuser van de Shelby GT500 afkomstig is. Aan de voorzijde zijn extra luchtinlaten en een meer geprononceerde splitter aangebracht. Uiteraard wijzen de nodige Mach 1-logo's onwetende buitenstaanders erop dat ze met een heftige Mustang van doen hebben. In het interieur blijven de wijzigingen beperkt tot andere stiksels en sierlijsten. Op het dashboard is een plaquette aangebracht waarop het productienummer van de auto is vermeld.

Minder vermogen voor Europa

De Europese versie van de Mustang Mach 1 verschilt in uiterlijk opzicht niet of nauwelijks met zijn Amerikaanse evenknie. Wel is het zo dat het vermogen behoorlijk is geknepen. In Amerika heeft de Mach 1 namelijk 487 pk (480 hp) en 569 Nm koppel, wat betekent dat het verschil 27 pk en 40 Nm bedraagt. Allicht heeft het iets te maken met de emissie-eisen die hier gelden. Verdere prestatiecijfers van de Mach 1 zijn nog niet bekend. De prijs is nog niet bekend, maar de Mustang GT met automaat kost hier €93.010. Het ligt dus voor de hand dat de Mach 1 de grens van €100.000 gaat passeren.