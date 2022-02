Ford Model T (1926) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Met gepaste voorzichtigheid tillen we vandaag één van de oudste auto's ooit in deze rubriek op het erepodium: een Ford Model T uit 1926. Hij is nog rijdend op de foto gezet ook!

Vraag iemand om een auto uit het begin van de 20e eeuw op te noemen en de kans is levensgroot dat je de Ford Model T als antwoord krijgt. De T-Ford is niet alleen enorm bekend geworden en uitgegroeid tot een icoon vanwege de enorme hoeveelheid exemplaren die er zijn gebouwd (ruim 16 miljoen), maar vooral ook vanwege het productieproces. De Model T was de eerste auto die volgens het moderne massaproductieprincipe werd gebouwd. Ford-oprichter Henry Ford stroomlijnde het productieproces zodanig dankzij werk aan de lopende band - revolutionair indertijd - dat er iedere drie minuten eentje van de band rolde. Dat was ongekend en veranderde autoproductie voorgoed.

Het leidde ertoe dat de Model T uiterst betaalbaar was en uitgroeide tot de eerste 'auto voor de massa'. Niet alleen het productieproces zorgde voor een lage prijs, ook het feit dat alle Models T lange tijd in beginsel identiek waren. 'Je kunt 'm in elke kleur krijgen, zolang het maar zwart is' werd een gevleugelde uitspraak. Het is overigens een misvatting dat zwart de enige beschikbare kleur was, want de Model T (die van 1908 tot 1927 werd gebouwd) is vóór 1914 en na 1925 ook in andere kleuren leverbaar geweest. Ook zijn er gedurende de maar liefst 19-jarige productieperiode verschillende koetsvormen op de markt verschenen en regelmatig behoorlijke uiterlijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is het exemplaar dat we hier voor ons hebben dankzij AutoWeek-forumlid Peter Olthof de laatste verschijningsvorm van de Model T. Als je die bijvoorbeeld naast de eerder gespotte Model T uit 1919 zet (foto hieronder) zie je wel dat de Model T in de loop der jaren een duidelijke evolutie had doorgemaakt. Zodanig zelfs dat het gespotte exemplaar als 'new Model T' te boek stond.

Wat in de loop der tijd wel hetzelfde is gebleven, is de krachtbron. Dat is van begin tot eind een 2,9-liter vierpitter gebleven die 23 pk in de schaal legde. Je kunt dus wel zeggen dat er in de verhouding cilinderinhoud/vermogen behoorlijke stappen zijn gezet sindsdien. Hoewel het na het verdwijnen van de Model T erg hard ging met de ontwikkeling van de auto in het algemeen, wist de Model T lange tijd een absolute koppositie te houden. Het was namelijk tot 1972 het meest verkochte model ooit, want pas in dat jaar nam de Volkswagen Kever dat stokje over van de Model T. Anno 2022 staat de Model T nog altijd op plaats acht. Om een idee te geven van de absurde hoeveelheid T-Fords die er indertijd waren: in 1914 werd geschat dat 90 procent van alle auto's ter wereld Fords waren, met de T-Ford natuurlijk als grootste aanjager van dat succes.

Hoewel er zeker gezien zijn leeftijd nog bijzonder veel Models T over zijn, is het in Nederland uiteraard een uiterst zeldzame verschijning. Zeker op de openbare weg. Het gespotte exemplaar is overigens pas sinds kort hier te bewonderen, want in oktober 2020 kwam hij naar ons land.