Ford lanceert vernieuwd besturingssysteem multimedia

Bij SYNC 4 draait het in vergelijking met voorganger SYNC 3 om een betere intelligentie van het apparaat zelf en vooral een snellere functionaliteit. De rekenkracht van SYNC is verdubbeld waardoor de verbinding tussen de auto en de smartphone veel sneller en gemakkelijker moet zijn. De zelflerende functie kan voortaan wat hulp bieden bij terugkomende opdrachten, zoals een telefoontje na het werk of dezelfde bestemming elke dinsdag uit werk. Daarnaast slaat Ford een geheel nieuwe weg in met zijn stembediening die voortaan met een ‘cloud’ verbonden is en de bestuurder en zijn passagiers van de laatste informatie kan voorzien.

Op uiterlijk niveau biedt SYNC 4 ook enkele aanpassingen, want Ford biedt nieuwe touchscreens. Deze zijn tussen de 8- en 15,5-inch groot. Het scherm kan volgens Ford door de nieuwe generatie van het systeem beter verschillende functies in één keer tonen, zoals de muziek en de navigatie samen op één centraal scherm. Ook is het voortaan mogelijk om Apple CarPlay en Android Auto draadloos te gebruiken. De Amerikaanse perssite spreekt van een introductie begin volgend jaar, de Europese introductie is nog niet bekend.