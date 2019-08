'Ford komt mogelijk met elektrische Mondeo Evos’

Er hangen donkere wolken boven het hoofd van de Ford Mondeo. Het segment van de ooit zo populaire auto lijkt op sterven na dood. Voor de liefhebbers hebben we echter (mogelijk) goed nieuws, want Ford heeft patent laten leggen op een bijzondere nieuwe naam.

Op drie plekken in de wereld diende Ford een patentaanvraag in voor de naam ‘Mondeo Evos’. Dat gebeurde afgelopen 15 augustus in Nieuw-Zeeland, Australië en Europa (Londen). De omschrijving van de categorie waar deze zogenoemde Mondeo Evos in zou opereren luidt in alledrie de gevallen als volgt: ‘Motor- en elektrische voertuigen, onderdelen en accessoire daarvoor’. Het mogelijke einde van de huidige Mondeo zou voor volgend jaar gepland staan, deze nieuwe patentaanvraag zou kunnen betekenen dat we daarna kennis maken met een nieuwe elektrische Mondeo.

Het is Ford Authority die achter de aanvragen kwam. Verder is het speculatie wat volgt. Ford heeft namelijk nog niks laten weten over een mogelijk vervolg van de Mondeo. Er zijn dan ook een paar opties te bedenken. De minst bevredigende is dat Ford de naam ‘gewoon’ wil veiligstellen zonder er verdere bedoelingen mee te hebben. Een andere optie is dat Ford daadwerkelijk met een nieuwe Mondeo komt. Kijken we naar de naam Evos, dan gaan er enkele belletjes rinkelen. Een sportieve tweedeurs coupé concept-car uit 2011 droeg namelijk precies dezelfde naam. Zou de Mondeo de meer coupé-achtige Peugeot 508 achterna gaan? Het kan ook zo zijn dat Ford met de Mondeo hetzelfde trucje uitvoert als met de Puma: eenzelfde naam, maar op een opgehoogde SUV geplakt. Duidelijkheid is er dus niet echt, maar een sprankeltje hoop voor de liefhebber wel!