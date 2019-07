'Ford Ka+ eind dit jaar van de markt'

Het is later dit jaar gedaan met de Europese verkoop van de Ka+. Dat blijkt uit berichtgeving an Automotive News dat zich baseert op uitspraken gedaan door een zegsman van Ford.

Volgens Ford ziet het ernaar uit dat de Ka+ volgend jaar niet meer al te best uit emissietests komt en dat zou natuurlijk gevolgen hebben voor de consumentenprijs. Volgens de zegsman is de Ka+ dan niet meer interessant voor consumenten. Buiten Europa blijft de auto voorlopig wel gewoon bestaan.

De Ka+ werd medio 2016 op de markt gebracht, een van origine voor groeimarkten bestemde auto die voor de Europese markt werd aangepakt. In 2018 werd de auto grondig gefacelift. Ford heeft in Nederland zo'n 2.300 Ka+'s verkocht. Een kleine 900 daarvan vonden in 2017 een eigenaar. Vorig jaar gingen een ruime 700 stuks over de toonbank. De sedanversie van de Ka+ is in Nederland nooit geleverd.

Eerder liet Ford al weten dat het auto's als de C-Max uit het portfolio worden geknipt. Het merk moet niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa heftig besparen op kosten.

Ford is overigens niet de enige fabrikant die een streep zet door zijn instapmodel. Onlangs werd bekend dat Opel straks een rode streep zet door de verkoop van de Karl en Adam.