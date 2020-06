Ford: 'In 2050 zijn we CO2-neutraal'

Ford liet eerder al weten dat het nog voor 2035 voor al zijn fabrieken alleen nog gebruik maakt van lokaal opgewekte, duurzame energie. Daar voegt de fabrikant nu aan toe dat het in 2050 volledig CO2-neutraal wil zijn. Daarvoor richt het merk zich op drie gebieden die samen goed zijn voor 95 procent van de CO2-uitstoot: de auto's zelf, het leveranciersnetwerk en de productiefaciliteiten. Ford spreekt deze doelstelling uit in het zojuist gepresenteerde duurzaamheidsrapport.

Ford voegt daar aan toe dat het momenteel al puur en alleen 'groene' stroom gebruikt voor zijn fabrieken in het Verenigd Koninkrijk. Ook zouden de faciliteiten in Roemenië en alle fabrieken die het merk in Keulen heeft, al gebruik maken van groene stroom.

Momenteel is Ford druk in de weer met het elektrificeren van zijn modellengamma. In relatief korte tijd voegt het merk plug-in hybride-versies van auto's als de Kuga en Explorer aan zijn leveringsprogramma toe en diverse modellen, waaronder de Fiesta en Focus, zijn te verkrijgen met mild-hybrid techniek. Daarnaast heeft het merk vanaf begin volgend jaar met de Mustang Mach-E een elektrische SUV in de showrooms staan, een auto waarmee het merk de lijn die het met de Focus Electric heeft ingezet min of meer weer oppakt. Tot en met 2022 zegt Ford ruim €10 miljard te investeren in de ontwikkeling van elektrische auto's. Het merk wil van elk model uiteindelijk een geëlektrificeerde versie aanbieden. Eind volgend jaar moeten er in totaal achttien op welke manier dan ook geëlektrificeerde auto's op de menukaart van Ford staan.