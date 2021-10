Ford Granada (1977) - In het Wild

Geloof het of niet, maar ondanks het feit dat er al meerdere Fords Granada in deze rubriek hebben geschitterd, zat daar nog nooit eentje van de eerste generatie bij. Tot nu!

Zelf verbaasde het ons ook enigszins, maar het lijkt erop dat de Ford Granada Mk1 nog niet eerder in 'In het Wild' is verschenen. De Granada Mk2 wel meermaals, als verweerde pre-facelift, met de dikste motor, een heel late én eentje die zijn baasje moet delen met een klassieke Fiesta. Nu is het dus hoog tijd om eens een Mk1 het podium op te sturen.

Als we het kenteken invoeren, krijgen we een Granada Mk2 te zien, maar dat komt omdat de database in verwarring gebracht wordt door het bouwjaar. Het is namelijk een origineel Nederlandse Granada Kombi uit 1977 en dat was het jaar waarin de Mk2 het stokje overnam van de Mk1. We hebben hier dus één van de laatste oer-Granada's voor onze neus en wel dankzij AutoWeek-forumlid JFR. Zo te zien gebruikte de eigenaar de Granada op het moment van fotograferen voor een gezellig uitstapje, want hij lijkt ergens op een parkeerplaats voor een evenement te staan. Deze Granada komt dus waarschijnlijk niet alleen voor mooie zomerse ritten naar buiten.

Dat betekent overigens niet dat er niet netjes mee omgesprongen wordt: de Granada steekt nog aardig strak in zijn - heerlijk typisch voor die periode - donker- en lichtbruine two-tone laklaag. Ook het vinyl op het dak ziet er nog netjes uit. Al met al is het een sjieke verschijning en dat klopt ook wel met de uitvoering: het is een 2.6 GL. In de neus lag dus de op één na dikste motor, een V6 die ook nog met 2,8-liter cilinderinhoud geleverd is. Als 2.6 was-ie goed voor 114 pk, waarmee de vrij forse Granada in 12,4 seconden van 0 naar 100 km/h versnelde en een topsnelheid van 172 km/h haalde.

Tegenwoordig allesbehalve indrukwekkend, zeker voor een V6 van die maat, indertijd heel prima. Om snelheid was het ook niet zo zeer te doen: de Granada moest vooral een breed inzetbare, comfortabele en riante auto zijn voor wie het goed voor elkaar had. Met een Granada voor de deur straalde je toch een zekere mate van succes uit. Ook tegenwoordig is het nog een leuke verschijning, alleen nu vooral omdat je ze niet heel veel meer ziet. Deze is sinds 2019 bij zijn huidige baasje, die overigens pas de derde eigenaar is!