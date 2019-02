Ford F-150 verbergt elektrische aandrijflijn

Als Ford deze F-150 niet had ingepakt was iedereen er vermoedelijk zo voorbij gelopen. Nu de Amerikanen dat echter wel hebben gedaan, is de auto een tweede blik waard en dan blijkt er ineens een oplaadkabel in de voorbumper te verdwijnen. Ook staat de auto wat hoger op de wielen dan normaal en is er onder de dorpel een tweede laag te zien op de plaats waar vermoedelijk het accupakket wordt verstopt.

Het gaat om een vroeg prototype, dus de kans is groot dat het definitieve model zich duidelijker onderscheidt van reguliere F-150’s dan deze auto. Ook de locatie van het ‘stopcontact’ zal vermoedelijk nog wijzigen, omdat de voorbumper niet de meest praktische plek is.

Reken maar dat dat laadpunt een boel stroom moet verwerken in een mastodont als de F-150, maar toch is het niet helemaal vreemd dat Ford met deze auto komt. Onder meer Tesla en een aantal nieuwkomers werken aan een elektrische ‘truck’, en laten we niet vergeten dat deze autovorm in de VS nog altijd mateloos populair is. Wie het Amerikaanse wagenpark wil elektrificeren, ontkomt er dus niet aan om het met afstand bestverkochte voertuig mee te nemen in de plannen. Of een elektrische F-150 is opgewassen tegen de zware (trek-)lasten die zo’n auto vaak worden toebedeeld, is nog even afwachten. Als dat tegenvalt, is er altijd nog de gisteren vernieuwde Super Duty…