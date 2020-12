Ford F-150 Tremor onthuld

Voor Nederlandse begrippen is een Ford F-150 al een beest, maar dan heb je altijd de F-150 Raptor nog. Zelfs in de Verenigde Staten vinden sommigen die bruut wat te ver gaan en daar heeft Ford een oplossing voor: de Tremor. Die versie was er al van de vorige F-150 en ook de Ranger is er al als Tremor. Nu is het tijd voor de huidige F-150, die stiekem alweer in de herfst van zijn carrière zit. Net als voorheen is de Tremor een F-150 die net even wat dikker aangekleed is dan normaal, zonder daarbij heel ver te gaan. De aangepaste donkere grille en de zwarte wielen die een inch (2,54 cm) breder uitsteken dan gewoonlijk zijn de meest in het oog springende details. Ook is de F-150 voorzien van skidplates die de kwetsbare delen in de bodem moeten beschermen tegen rotsen. Die deelt-ie overigens met de F-150 Raptor.

Uiteraard zorgen zaken als een extra stevige ophanging en vering, vast te zetten differentiëlen voor en achter en dubbele schokbrekers ervoor dat de Tremor op ruig terrein makkelijker vooruitkomt dan minder bedeelde F-150's. Aan de voorzijde zorgt desgewenst een optioneel Torsen-sperdifferentieel voor een zo goed mogelijke verdeling van de krachten. Ook zijn er tal van verschillende rijmodi in te stellen, om de auto zo goed mogelijk voor te bereiden op verschillende omstandigheden. De 3,5-liter EcoBoost V6 die Ford in meerdere versies van de F-150 lepelt, ligt ook in de neus van de Tremor. De 450 pk die die krachtbron eruit stampt in de Raptor, hoef je niet te verwachten. Precieze cijfers meldt Ford nog niet, reken op zo'n 375 pk aan vermogen dat via een tientraps automaat overgebracht wordt. Mits je in de VS woont, want hier in Nederland hoeven we 'm niet te verwachten natuurlijk. Jammer?