Ford F-150 Raptor in beeld en geluid

Ford was het merk dat in 2009 de trend van de extra ruige pick-ups startte. De F-150 Raptor is in de VS nog altijd niet aan te slepen, maar inmiddels tilt de extreme Ram 1500 TRX de gekte naar nieuwe hoogtes. Dat kan Ford zich natuurlijk niet laten gebeuren, dus komt het merk met een nog extremere Raptor.

In Amerika is momenteel een serieuze hype gaande rondom echte offroad-voertuigen. Of de auto’s ook buiten de gebaande paden worden gebruikt is ongetwijfeld de vraag, maar dat het een populaire categorie is staat buiten kijf. Weinig auto’s kregen zoveel publicaties toebedeeld in de Amerikaanse pers als Fords Wrangler-concurrent Bronco, terwijl ook ruige versies van bestaande modellen het er geweldig doen. Die trend werd in 2009 gezet door de Ford F-150 Raptor, een modelvariant die binnenkort z’n derde generatie in gaat.

De ruigste Ford pick-up is – de naam geeft het al weg – een variatie op het thema F-150, de middelgrote (maar naar Europeze begrippen gigantische) truck die in de VS steevast met riante voorsprong op de allereerste plek van de verkoopranglijst eindigt. Aan het begin van de zomer werd van de F-150 een compleet nieuwe generatie gepresenteerd, dus is een nieuwe Raptor niet meer dan logisch.

Op de spionagebeelden is duidelijk een extra stoere versie van die nieuwe F-150 te zien. Net als voorheen is de Raptor stevig breder dan een reguliere F-150. Voor én achter worden de zijschermen over de gehele oppervlakte stevig uitgebouwd, om zo gigantische wielkasten te creëren voor dito wielen en banden. Een eigen front, met een unieke grille en een motorkap vol koelopeningen, moet het ruige plaatje completeren.

Hellcat versus Shelby

Zo’n Raptor-uitvoering is niet alleen een pakket uiterlijkheden, want de auto biedt vanaf het begin ook een aangepast onderstel en vooral een stevige hoeveelheid kracht. Op dat vlak is het Fords concurrent Ram dat de kaarten onlangs opnieuw heeft geschud. In de Ram 1500 TRX wordt namelijk doodleuk de 711 pk sterke V8 uit de Hellcat-modellen van Dodge gelepeld. Daar verbleekt de uitgaande Raptor toch wel een beetje bij, want die auto moet het doen met een stevig opgepepte Ecoboost-V6.

Afgaande op het geluid zet Ford die ‘fout’ bij generatie drie resoluut recht. Volgens de Amerikaanse experts wordt er als reactie op de Ram een imposante, 5,2-liter grote V8 met een compressor uit de kast van Shelby getrokken. Het blok wordt ook gebruikt in de Shelby GT500 en moet de dikste F-150 van minstens 700 pk voorzien. Zou-ie LPG lusten?