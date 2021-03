Ford F-150 als Police Responder

Ford is in de VS hofleverancier van politieauto’s. De nieuwste toevoeging aan het gamma is de Ford F-150 Police Responder.

Anders dan bij ons presenteert de autofabrikant in kwestie de politie-uitvoering in de VS doorgaans zelf. Veel autobouwers hebben zelfs een lange geschiedenis met zulke auto’s. Een bekend voorbeeld uit de Ford-geschiedenis is de Ford Crown Victoria in Police Interceptor-trim, die die naam zelfs gewoon op de achterklep meedroeg als typeplaatje. Tegenwoordig is de SUV-gekte ook tot de politie doorgedrongen en doet Ford vooral met de Explorer goede zaken.

Ook zo’n forse SUV is echter niet tegen elke taak opgewassen. Daarom komt Ford opnieuw met een F-150 in Police Responder-trim. De auto is uiteraard gebaseerd op de geheel nieuwe F-150, al blijft het verbijsterend hoe minimaal de uiterlijke verschillen met de voorgaande generatie op het eerste gezicht zijn. De politieversie is wat minder luxueus uitgevoerd dan de F-150’s die we eerder van Ford kregen voorgeschoteld. Zo zien we eenvoudiger koplampen zonder opvallende led-signatuur, kleinere wielen en een grotendeels zwarte afwerking.

Dat laatste draagt wel weer bij aan de dreigende uitstraling die bij Amerikaanse politieauto’s een vereiste lijkt. Het nodige stickerwerk, rood-blauwe verlichting en natuurlijk een gigantische ‘push bar’ maken het zichtbare gedeelte compleet.

Politie-F-150’s hebben een 3,5-liter Ecoboost met 400 Amerikaanse pk’s aan boord, goed voor een top van omgerekend 193 km/h. Dat laatste wordt belangrijk geacht, want het zegt iets over de mate waarin zo’n voertuig inzetbaar is voor achtervolgingen. De vierwielaandrijving kent een automatische stand, zodat maximale grip volgens de fabrikant ook onder heftige omstandigheden gegarandeerd is. Een speciale politie-functie is Police Engine Idle. Dat stelt de bestuurder in staat om het voertuig met draaiende motor achter te laten terwijl de sleutel afwezig is en de deuren zijn afgesloten, wat handig kan zijn als de auto langere tijd met ingeschakelde (knipper-)verlichting moet blijven staan.