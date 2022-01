Ford Escort RS Turbo (1989) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wat verkoopcijfers betreft is de Ford Escort gemeten vanaf 1983 het best verkochte model van Ford in Nederland. In totaal verkocht Ford hier vanaf dat jaartal verspreid over meerdere generaties maar liefst 315.580 Escorts, waar vandaag de dag nog slechts enkele duizenden exemplaren van over zijn. Van de vierde generatie rijden vandaag de dag nog zo'n 1.100 exemplaren rond volgens het niet sluitende kenteken.tv. Van de Escort RS Turbo zoals we die hier zien, zijn er vermoedelijk nog veel minder. De RS Turbo was indertijd namelijk de snelste en duurste Escort die je kon kopen. Dit exemplaar is de eerste Escort van de vierde generatie die voorbij komt in deze rubriek. Zijn voorganger, de derde generatie, kwam eerder al voorbij als hatchback en station en ook de tweede generatie mochten we al verwelkomen. Daarnaast passeerde ook de Orion, de sedanversie van de Escort, al eens de revue. Het neusje van de zalm was de Ford Escort RS Cosworth uit 1992, de extreme topversie van de vijfde generatie Escort.

De vierde generatie van de RS Turbo had exact dezelfde 1,6-liter viercilinder turbomotor onder de kap als de RS Turbo van de derde generatie. In de pikorde stond de RS Turbo boven de Escort XR3i, die het met de 1.6 zonder turbo moest stellen. De XR3i was er naast driedeurs hatchback dan wel weer als cabriolet, terwijl de RS Turbo alleen leverbaar was als driedeurs hatchback. Met 132 pk onder de kap was de RS Turbo voor zijn tijd behoorlijk rap: de sprint naar de 100 km/h neemt 8,7 seconden in beslag en de vierpitter raakte pas bij 206 km/h buiten adem. Daarmee was de Escort RS Turbo een goede rivaal voor de Volkswagen Golf II GTI 16V (die later de krachtigere GTI G60 boven zich kreeg) en de Opel Kadett 2.0 GSi (waarvan ook een nog snellere 16V kwam).

Hoewel Ford de vierde Escort op de markt bracht als een compleet nieuwe generatie, ging het in werkelijkheid eigenlijk vooral om een grondige facelift van de derde generatie. De koplampen kregen een andere vormgeving en het reliëf op de achterlichten verdween. Het verdwijnen van de grille is een ander opmerkelijk verschil ten opzichte van de derde generatie Escort.

In het zonlicht komt de groene lakkleur van dit op het oog snaarstrakke exemplaar goed tot zijn recht. Ten opzichte van de minder bedeelde varianten van de Escort onderscheidt de RS Turbo zich met uitgeklopte wielkasten en een subtiele achterspoiler. Een ander opvallend detail zijn de koelsleuven in de motorkap. Daarnaast heeft de RS Turbo twee rallylampen naast de koplampen zitten. Die extra kijkers zijn origineel en behoorden tot de standaarduitrusting. Deze origineel in Nederland geleverde Escort RS Turbo is sinds 2016 in bezit van de laatste eigenaar. Hij/zij lijkt in ieder geval goed voor deze inmiddels unieke auto te zorgen!

Met dank aan Tim van Essen (flickr) voor het uploaden van zijn foto's op het AutoWeek-forum. Zelf een unieke auto tegengekomen op straat? Schroom niet deze te uploaden in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek-forum!