Ford Escort is als MST Mk1 Evolution beresterk

Het Britse MST een tuner van Fords Escort van de eerste en tweede generatie noemen, is eigenlijk te kort door de bocht. Het bedrijf uit Noord-Wales maakt geheel nieuwe carrosserieën van de genoemde modellen en hangt die vervolgens vol met behoorlijk potente techniek. Het is de term 'tuning' voorbij. Daarbij blijft het bedrijf overigens wel dichtbij de essentie van de oude Escorts. Bij al hun projecten ligt er nog steeds een in lengterichting geplaatste en atmosferische viercilinder onder de kap die zijn krachten via een sequentiële of handgeschakelde versnellingsbak naar de achterwielen stuurt.

In het geval van MST's laatste project, de Mk1 Evolution, is dat een wel heel potente viercilinder. Het is een blok uit de zogenaamde Diamond-serie van Millington. Daarin vind je voor competitiedoeleinden ontworpen viercilinders die veel in Escorts worden gehangen die bedoeld zijn voor de rallysport. In het geval van de Mk1 Evolution gaat het om de meest potente variant daarvan: eentje met een cilinderinhoud van 2,8 liter. Uit die inhoud peurt Millington tot zo'n 370 pk en ruim 400 Nm koppel, en dat zonder een turbo of supercharger. Nog leuker: ondanks dat de Millington-motor van de Mk1 Evolution is bedoeld voor competitiegebruik, zal de auto 'gewoon' straatlegaal zijn.

Eerste schetsen

Om de krachten van de viercilinder nog een beetje op het asfalt kwijt te kunnen, bouwt MST de wielkasten van de Escort-koets uit middels nieuwe voor- en achterschermen van koolstofvezel. Op die manier wordt het mogelijk grotere en bredere wielen en banden te monteren. Dat is wel nodig ook, want heel veel gewicht drukt er niet op het rubber - je moet toch op een manier tractie genereren. Ook MST's creaties zijn doorgaans louter voor competitiegebruik, dus behoorlijk lichtgewicht zijn ze altijd. Een precies cijfer hebben we nog niet.

Op bijgevoegde afbeeldingen zie je de eerste schetsen van de aanstaande geweldenaar. Wanneer die zijn marktintroductie meemaakt, is nog onduidelijk. Mocht je er dan een willen aanschaffen, dan dien je - naast het hebben van hele diepe zakken - alvast contact op te nemen met Motorsport Tools.

MST geeft overigens ook een kleine update over zijn aanstaande Metro 6R4-recreatie: daarvan hoopt het bedrijf deze zomer een eerste prototype te presenteren.