Flinke koersstijging voor General Motors

GM won woensdag in de vroege handel bij de opening van de beurs in New York maar liefst 9,5 procent. Deze maand is het aandeel GM al bijna 10 dollar in waarde gestegen en het staat nu op krap 50 dollar (ongeveer €41) per aandeel. De hoogste aandeelwaarde van GM op de beurs in pakweg 16 jaar tijd.

Niet alleen veert de Amerikaanse beurs in z'n geheel al een tijd stevig terug na de enorme dip van afgelopen voorjaar, in het geval van GM is de timing van de koersstijging goed te verklaren. General Motors kwam deze week met belangrijk nieuws. Allereerst presenteerde het een nieuw logo en maakte het meer bekend over de elektrische toekomst van haar merken. Vervolgens onthulde het dinsdag BrightDrop, een nieuw merk en mobiliteitsbedrijf dat onder meer haar elektrische bedrijfsauto's zal slijten aan FedEx. Woensdag kondigde Cadillac de komst van een nieuw elektrisch vlaggenschip aan; de Celestiq. Ook liet het een meer futuristische kijk op mobiliteit zien, met de 'drone voor personenvervoer' VTOL. Al met al waait de wind der vernieuwing door Detroit en dat wordt dus gewaardeerd op de beurs.