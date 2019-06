Fisker SUV toont (gedeelte van) achterste

De Tesla Model X mag zijn borst gaan natmaken, want als het aan Fisker ligt komt het met een geduchte concurrent. Voor het eerst krijgen we een glimp van de achterkant van de elektrische SUV te zien.

Het is Fiskers CEO die de nieuwe teaser op Twitter deelt. De Deense Henrik Fisker laat de auto voor een groot deel schuin van achteren zien. Wat er op de D-stijl gelijk opvalt, is de uniek grote knipperlicht die los van de overige lampenpartij lijkt te worden gemonteerd. De auto-ontwerpers schrijft bij de foto dat het om een veiligheidsvoorziening gaat, zodat achteropkomend verkeer extra duidelijk ziet dat de auto van baan gaat wisselen. Verder vallen de inklapbare handgrepen op: een stukje techniek dat we ondertussen bij meerdere (elektrische) auto’s hebben gezien. Eerder kregen we al een deel van de nieuwe neus te zien.

Er lijkt overigens iets niet helemaal goed te gaan bij de teasercampagne van Henrik Fisker, want een uur voor de Tweet met de teaser, stuurt de Deen een vrijwel identieke Tweet de wereld in. Het verschil zit hem vooral in het gekozen beeld, want de foto bij dat bericht is heel anders uitgesneden. Hoewel de achterkant veel minder goed te zien is, valt het derde remlicht wel meer op. Deze blijkt over de gehele breedte van de achterspoiler te worden getekend.

De elektrische SUV, die nog geen openbare naam heeft gekregen, duikt volgens Fisker onder de 40.000 dollar. De officiële onthulling volgt in december.