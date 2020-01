Fisker Ocean debuteert in Las Vegas

Fisker is al sinds begin vorig jaar bezig met het teasen van de Ocean, een elektrische SUV die zojuist tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas aan de wereld is voorgesteld.

Het is een ruime vijf jaar geleden als Henrik Fisker's merk Fisker op de fles gaat. Het merk produceerde de bijzondere Karma, een plug-in hybride die ook in Nederland aan de man werd gebracht en waar Fisker kortstondig zelfs redelijk succesvol mee was. Uiteindelijk werd de Chinese Wanxiang Group de nieuwe eigenaar van het merk, een bedrijf Fisker omdoopte in Karma. Henrik Fisker zelf liet in 2016 weer van zich horen door het simpelweg 'Fisker' geheten automerk uit de grond te stampen, een merk dat nu met deze Ocean zijn eerste auto heeft gepresenteerd.

De Ocean beleeft zijn publieksdebuut tijdens de CES in Las Vegas, maar dat betekent niet dat Fisker ook direct uitgebreid nieuw beeldmateriaal heeft aangeleverd. Vooralsnog moeten we het doen met vooral reeds bekende afbeeldingen. De Ocean is een volledig elektrische SUV die in 2021 in ieder geval op de Noord-Amerikaanse markt verschijnt. Z'n vanafprijs is voor de lokale markt vastgesteld op € 37.499 en daarmee is -ie iets goedkoper dan Tesla's Model Y, een auto die in de Verenigde Staten vanaf $ 39.000 van eigenaar wisselt.

De Ocean heeft een 80 kWh groot accupakket en daarmee moet de SUV zo'n 400 tot 480 elektrische kilometers kunnen afleggen. Hoe krachtig de Ocean precies is, houdt Fisker nog even onder de pet. Wel is bekend dat de SUV beschikbaar komt met zowel achter- als vierwielaandrijving en dat er een versie is die een 2,9 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) kan sprinten.

Het binnenste van de Ocean is - en daarmee volgt Fisker de lijn van onder meer Tesla - zeer eenvoudig van opzet. Centraal op het dashboard een verticaal geörienteerd aanraakscherm waarmee het gros van de functies van de auto bediend kunnen worden. Eronder vinden we echter de bedieningsknop voor de transmissie en een verdieping lager zijn aanraakgevoelige knoppen geplaatst. Ook achter het stuur heeft de Ocean een digitaal scherm. Bijzondere gimmick: op dat laatste scherm zijn de songteksten van je favoriete muziek weer te geven. Lekker meezingen.

De Ocean beschikt verder onder meer over een 'California Mode', een gimmick waarmee met een druk op de knop de complete raampartij, inclusief de derde zijruitjes, de achterruit én het panoramadak waarin zonnecellen zijn verwerkt, volledig te openen zijn. Zo kunnen inzittenden volgens Fisker "de zon, frisse lucht en een gevoel van open rijden ervaren zonder daadwerkelijk in een cabriolet te zitten".

Fisker heeft behoorlijke plannen. Het bedrijf wil niet alleen een productiefaciliteit opzetten in de Verenigde Staten, maar ook in China én in Europa. In totaal moeten tussen 2022 en 2027 maar liefst 1 miljoen auto's van het merk van de band lopen. Tijdens de Autosalon van Genève zegt Fisker met meer informatie over de Ocean te komen.