Fiat wil productie elektrische 500e verdubbelen

Met bijna 47.000 tussen januari en juli verkochte exemplaren is de Tesla Model Y de populairste elektrische auto van Europa, gevolgd door de Model 3 waarvan in dezelfde periode zo'n 41.000 stuks werden geregistreerd. De Tesla Model 3 voelt de hete adem van de elektrische Fiat 500e in zijn nek, de kleine Italiaan was in de eerste zeven maanden van dit jaar namelijk goed voor een kleine 38.000 registraties en wist daarmee een derde plek op te eisen in de ranglijst van populairste EV's in Europa. Als het aan Fiat ligt, schroeft het de productie van de 500E behoorlijk op.

Stellantis-topman Carlos Tavares zegt tegen Automotive News dat er zoveel vraag naar de 500e is dat Fiat de productie van het model eenvoudig kan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Daar plaatst Tavares wel een kanttekening bij. Een belangrijke ook. Volgens Tavares gooit de gebrekkige beschikbaarheid van microchips roet in het potentieel wel heel smakelijke buffet dat Fiat de Europese consument wil opdienen. In 2021 produceerde Fiat ruim 46.000 500e's, maar volgens Tavares werkt het merk er hard aan om dat aantal dit jaar bijna te verdubbelen naar 90.000 stuks. De CEO geeft echter aan dat het niet zeker is of het dat productieaantal daadwerkelijk gaat halen.