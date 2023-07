Highlights Fiat Topolino

De door Citroën ontwikkelde Ami heeft enkel in Duitsland en Nederland een variant die Rocks Electric heet en die door Opel wordt verkocht. De Ami en de Rocks Electric lijken als twee druppels water op elkaar en nu heeft ook Fiat een derivaat van de minuscule Franse stadsauto: de Topolino. De Fiat Topolino heeft in tegenstelling tot de Rocks Electric wél een volledig eigen verpakking gekregen en dat maakt het tot voor wie wel gevoelig is voor een vleugje Italiaanse charme tot een aantrekkelijke verschijning.

Vooropgesteld: een volwaardige elektrische auto is de Fiat Topolino natuurlijk niet. Net als de Citroën Ami waarop hij is gebaseerd, is de Topolino een uiterst klein elektrisch stadsvriendje, waarin je al vanaf 16 jaar oud en met een brommerrijbewijs op zak de weg op mag. Maar lang niet overal: de Fiat Topolino heeft net als zijn zustermodellen een 8,2 pk krachtig elektromotortje dat hem aan een topsnelheid van 45 km/h oplevert. De 5,5 kWh accu is voldoende voor een WMTC-bereik (World Motorcycle Test Cycle) van 75 kilometer.

De Fiat Topolino is slechts 2,41 meter lang en dat maakt hem in de lengte niet alleen kleiner dan de Fiat 500 Topolino die tussen 1936 en 1955 werd verkocht en waar hij zijn naam aan ontleent, maar ook een meer dan een halve meter korter dan diens opvolger: het tegenwoordig bekendere 'Rugzakje' 500 dat in 1957 werd geïntroduceerd (2,97 meter). Over dat Rugzakje gesproken: het is overduidelijk dat het ontwerp van de 500 op dat van die auto is gebaseerd. De Topolino vertoont misschien nog wel meer gelijkenissen met die oer-500 dan de huidige 500-modellen. Hij tuurt met twee ronde en door een chroomrand omlijste kijkertjes de wereld in, heeft los van die koplampen geplaatste richtingaanwijzers en krijgt een zilverkleurig element in zijn bumper dat knipoogt naar de 'echte' stalen bumpers van weleer. Boven de koplampen heeft Fiat zelfs een vorm aangebracht die knipoogt naar het voorklepje van de 500 van decennia geleden.

Meer optische retropret? Zeker! Kijk maar eens naar die doodeenvoudige en ronde zijspiegeltjes, de wielen en de achterzijde. Ook de achterkant is totaal anders dan die van de Ami en Rocks Electric en heeft net als de 500's kleine verticale achterlichten en een klein luifeltje waaronder de kentekenplaat zich heeft genesteld. De Fiat Topolino komt zelfs beschikbaar met een heus bagagerek en een Dolcevita Box geheten koffer voor op zijn bips. De pret die de ontwerpers achter de tekentafel hebben gehad, zie je ook terug in het interieur. De Fiat Topolino heeft een retro aandoende overkapping waarin het digitale instrumentarium is gehuisvest en bovenop het dashboard vinden we een vrolijk gestreept kussentje met leren riempjes. Tussen de voorstoelen kun je volgens Fiat één koffer kwijt (63 liter).

Open en dicht

Het leveringsgamma van het vertederende Fiatje is behoorlijk overzichtelijk, maar is daardoor niet minder interessant. Fiat levert de Topolino namelijk maar in één kleur, met één set wielen en met één samenstelling van het interieur. Wél is de tweezitter te krijgen als Topolino en als Topolino Dolcevita. Waar de Topolino de dichte versie is, met een glazen dak en zonwering, is de Topolino Dolcevita een open versie met een historisch verantwoord stoffen roldakje. Portieren heeft de open versie niet! In plaats daarvan krijgt deze variant wat Fiat Door Ropes noemt. Inderdaad: touwtjes die doen denken aan die van de 500's Jolly uit lang vervlogen tijden.

Fiat zegt Generatie Z – geboren vanaf midden jaren 90 – met de Topolino weer "verliefd te willen laten worden" op auto's. Of dat gaat lukken? Dat hangt natuurlijk sterk van de prijsstelling af. Zijn verschijningsvorm heeft de Topolino in elk geval mee! Wie een Topolino meer eigen wil maken, kan onder meer stickers met een houtpatroon bestellen voor de dichte versie. Voor beide Topolino's heeft Fiat een reeks vrolijke accessoires bedacht: van een ventilatortje dat je in de usb-aansluiting prikt tot een Bluetooth-speaker en van een thermische fles tot stoelhoezen die ook als strandlaken te gebruiken zijn.