Fiat onthult Centoventi Concept

De Centoventi is een volledig elektrische concept-car die volgens Fiat "elektrisch rijden democratiseert". Oftewel: de Centoventi zou elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar moeten maken. Het studiemodel zou volgens Fiat een beeld geven van hoe het Italiaanse merk elektrisch rijden voor zich ziet. De Centoventi zou de meest betaalbare EV ter wereld moeten worden.

Dat klinkt natuurlijk interessant, maar wat laat Fiat nu echt zien? Behoorlijk wat. De Centoventi, die volgens Fiat net zo revolutionair is als de oer-500, is dankzij zijn in hoge mate modulaire basis nagenoeg helemaal aan de wensen van de klant aan te passen. Zo wordt de conceptuele auto in één kleur geleverd, waarna de klant er vervolgens mee aan de slag kan met wat Fiat het 4U-programma (voor jou) noemt. Hierin kun je kiezen uit vier soorten daken, vier soorten bumpers, vier soorten wieldoppen en vier verschillende soorten 'wraps'. De standaardversie heeft een 'open dak', maar ook een hard dak, een dak met zonnepanelen of een dak met opbergbox zouden gewoon kunnen worden gemonteerd.

De 3,68 meter korte, 1,53 meter hoge en 1,74 meter brede Centoventi heeft een wielbasis van 2,43 meter. Het koetsje oogt met zijn zichtbare scharnierpunten voor de portieren lekker eigenzinnig. In de grille nemen we de historisch verantwoorde verticale sleufjes waar.

Interieur

Niet alleen het uiterlijk is aanpasbaar, ook het binnenste van de Centoventi moet de klant naar wens kunnen inrichten.

Niet alleen het interieur en uiterlijk van de Centoventi zijn in theorie aanpasbaar, ook de aandrijflijn moet volgens Fiat relatief eenvoudig aan te passen zijn. Fiat ziet een businessmodel voor zich waarin de onderdelenafdeling Mopar een grote rol krijgt. De al genoemde aanpasbare zaken (dak, bumpers et cetera) zouden alleen bij de Fiat-dealers aan te passen zijn. De 114 accessoires die Fiat in gedachten heeft, zouden door Mopar kunnen worden geleverd en gemonteerd. Fiat noemt zaken als het audiosysteem, zittingen, opbergbakjes, documenthouders en bekerhouders. Het wordt nog mooier: deze onderdelen zouden zo eenvoudig van opzet zijn dat je ze thuis met een 3D-printer kunt creëren. De deurpanelen en het dashboard, waarin wat vleugjes oer-Panda verwerkt lijken, zitten vol kleine gaatjes waar je deze 'plug-and-play'-componenten in moet kunnen klikken. Achter het stuur zit een 10-inch groot scherm, maar wie het wenst, kan er een 20-inch groot multimediadisplay naast krijgen. Liever een grote opbergdoos in plaats van een bijrijdersstoel? Kan geregeld worden. De Fiat laat zich opbouwen en indelen alsof het een Lego-autootje is.

Een bijkomend voordeel dat Fiat noemt: als er nieuwe componenten beschikbaar zijn, kun je je auto gewoon moderniseren. Wachten op een modeljaarupdate of op een facelift zou derhalve tot het verleden behoren.

Aandrijflijn

Net zo aanpasbaar als de binnen- en buitenkant van de Centoventi is zijn aandrijflijn. De standaardvariant heeft een accupakket waarmee je zo'n 100 kilometer kunt rijden. Je kunt er drie batterijpakketten bij krijgen, die elk 100 kilometer aan de reikwijdte toevoegen. Deze drie pakketten, die ook los verkrijgbaar zijn, zijn onder de bodem verwerkt. Een vierde accupakket kan onder de stoel worden geplaatst. Dat brengt de maximale actieradius op zo'n 500 kilometer. Slimme oplossing: de laadkabel is uit de auto zelf, net onder de voorruit, te trekken en rolt zich weer op als je hem niet meer nodig hebt. Dat scheelt weer een kabel in de bagageruimte.