Fiat komt met pick-up op Mobi-basis

Kennen we de Mobi nog? Die in 2016 in Zuid-Amerika geïntroduceerde compacte hatchback (foto 8 en 9)? Fiat heeft die 3,57 meter korte hatchback heftig vertimmerd en voorzien van een zeer hoekige fop-opbouw. Onder al deze zwarte plakkers gaat namelijk een pick-upje schuil die zijn basis deelt met die Mobi. De Mobi zelf moet je zien als instapmodel dat het opneemt tegen auto's als de Renault Kwid.

Deze 'Mobi pick-up' gaat mogelijk dienen als opvolger van de inmiddels stokoude Strada, al is het niet ondenkbaar dat Fiat zijn nieuwe compacte pick-up als goedkoper alternatief van die Strada op de menukaart zet. Pick-ups zijn in Zuid-Amerika niet aan te slepen en uitbreiding van het open-laadbak-gamma kan de verkopen er alleen maar stuwen. Toch is niet uitgesloten dat deze nieuwkomer de Strada vervangt. Die auto stamt immers in de basis uit - jawel - 1996. De Strada (foto 10, 11 en 12) deelt zijn basis namelijk met de Palio, een auto waarvan de stationversie in Europa als Palio Weekend werd verkocht (foto 13). Waarschijnlijk komen we later dit jaar meer te weten over het nieuwe pakezeltje van Fiat. Reken op een onthulling tijdens de International Auto Show die in november in São Paulo plaatsvindt.