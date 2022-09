Fiat Fastback: 'Coupé-SUV' doet mee met de trend...

Waar je tot voor kort als autofabrikant nauwelijks meer iets te zeggen had als je geen compacte cross-over of SUV in je gamma had, tel je als autobouwer nu nauwelijks meer mee als niet minimaal een van die hoogpotigen een sterk aflopende daklijn heeft. SUV-achtigen met een daklijn die behoorlijk omlaag duikt vliegen je momenteel om de oren, maar Fiat begint er nog niet aan. Althans, niet in Europa. In Zuid-Amerika - waar het merk legio modellen heeft die we in Europa helemaal niet kennen - brengt Fiat nu de Fastback op de markt. Eerder konden we je die auto al vanbuiten laten zien, nu is ook bekend wat zich onder het plaatwerk van de Fiat Fastback afspeelt.

Pakken we het leveringsgamma van Fiat in de grootste afzetmarkt van Zuid-Amerika - Brazilië - onder de loep, dan komen we daar een arsenaal aan modellen tegen dat je in Europa helemaal niet kent. We noemen de Mobi, de Argo, de Cronos, de Strada, Toro en de Pulse. Die Pulse is een van de meest recente Zuid-Amerikaanse Fiats. Het is een 4,1 meter lange cross-over die technisch is gerelateerd aan hatchback Argo en de sedanversie daarvan: de Cronos. Op basis van die Pulse komt Fiat nu met de Fastback, een auto waarmee Fiat inhaakt op de trend van de 'coupé-SUV's'. De Fastback deelt zijn front met de Pulse, maar daarachter is nagenoeg alles anders. Wat echter onveranderd blijft is de wielbasis. Hoewel de Fiat Fastback met zijn lengte van 4,43 meter ruim 30 centimeter langer is dan de Pulse, is de wielbasis met 2,53 meter gelijk aan die van die kleinere cross-over. Dat heeft als gevolg dat de Fastback van opzij bezien aan de achterzijde een behoorlijke overhang heeft. Het groot voordeel van het heftige achterwerk van de Fastback is de invloed ervan op de bagageruimte. Die is met 600 liter namelijk net zo groot als die van de Skoda Octavia.

Fiat levert de Fastback in drie smaken: Audace, Impetus en in een variant die voluit Limited Edition Powered by Abarth heet. Die eerste twee uitvoeringen hebben allebei de Turbo 200 Flex-machine onder de kap, een 1.0 die zoals in Brazilië bepaald niet ongebruikelijk zowel benzine als ethanol lust. Het getal in de naam van die krachtbron staat niet voor het aantal pk's, maar voor het koppel. Hij is namelijk 130 pk (125 pk op benzine) en 200 Nm sterk. Met deze motor zie je in 9,4 tellen op de 100 km/h. De Limited Edition Powered by Abarth - een hele mondvol - heeft de sterkere Turbo Fles 270 Flex als krachtcentrale. Dat is geen 1.0 maar een 1.5 die met 185 pk (180 pk op benzine) en 270 Nm een stuk potenter is. Het blok helpt de Fastback in 8,1 seconden aan een snelheid van 100 km/h. De basismotor is altijd aan een CVT-transmissie geknoopt, de sterkere variant heeft een zestraps automaat. Afhankelijk van de gekozen versie krijg je een 8,4- of 10,1-inch groot infotainmentscherm. Een 7 inch digitaal instrymentarium is standaard en en veiligheidssystemen als Lane Change Alert zijn ook in het model te krijgen.

In Brazilië heeft de Fiat Fastback een vanafprijs van omgerekend €24.860. Voor de Abarth-versie ben je er omgerekend €28.700 kwijt. Zou Fiat er slim aan doen om een dergelijk model ook in Europa op de markt te brengen? We zien benieuwd naar jouw mening!