Fiat Argenta – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wij moesten ‘m even opzoeken, die Fiat Argenta. Het betreft in feite een heftig geüpdate versie van eerdergenoemde 132, dus vergeef ons als we ‘m op ons lijstje voor ‘Facelift Friday’ parkeren. Voor nu houden we het echter op ‘In het Wild', want Wouter Bregman spotte voor ons één van de naar verluidt veertien Nederlandse exemplaren.

De Argenta is onder meer zo zeldzaam omdat hij maar kort in productie was. Het model volgde in 1981 de 132 op en werd al in ’85 aan de kant geschoven door de Croma. Ten opzichte van de 132 kreeg de Argenta een compleet nieuwe voor- en achterkant, waarmee de auto in één klap oogde als een product van de jaren 80. Vooral de overvloed aan kunststof elementen, zoals de bumpers en de grille, staat daarvoor garant. Ook de op de hoek geplaatste combinatie van stadslicht en richtingaanwijzer is typerend voor deze periode.

De Argenta die door Wouter werd gespot, is er één met de krachtigste motorisering. De tweeliter viercilinder levert 122 pk, terwijl de basisversie het met een nog altijd acceptabele 96 pk moest doen. Het betreft een origineel Nederlandse auto die recent van eigenaar wisselde, maar eerder ruim dertig jaar van dezelfde eigenaar was. Zoveel trouw gaat vaak gepaard met veel liefde en dat is deze fraaie Fiat aan te zien.

Wouter Bregman maakte zijn foto's wereldkundig via het AutoWeek Forum, waar het wat-zag-jij-voor-bijzonders-vandaag-topic een vrijwel constante stroom van bijzondere spots vormt. Wij danken 'm dan ook hartelijk voor de beelden en nodigen iedereen die dat nog niet gedaan heeft van harte uit om eens op het forum rond te neuzen.