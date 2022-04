Fiat 125 (1969) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Misschien krijg je sterke Oostblok-associaties bij het zien van deze Fiat 125. Dat is niet voor niets, de 125 was namelijk het grote voorbeeld voor auto's die je in het oosten van Europa vroeger op iedere straathoek zag.

We kunnen ons voorstellen dat sommige mensen bij het spotten van deze Fiat 125 denken dat ze een Lada hebben gezien. De 125 lijkt immers wel een beetje op de Lada's 1600 en 2105. Toch was de 125 niet de auto waar die op gebaseerd waren, dat was namelijk de 124. De koets van de 125 was op zijn beurt wel weer een doorontwikkeling van die van de 124, dus een link is er wel degelijk.

De 125 vormde echter de basis voor enkele andere auto's uit het oosten. Onder meer de onder licentie geproduceerde Poolse versie, de Polski Fiat 125p (nog tot 1992 verkocht als FSO 125p) en de in 1978 verschenen FSO Polonez. Overigens kreeg de Polonez wel een nieuwe door Giugiaro getekende koets, maar in feite was het nog steeds een 125. In China rolde nog tot 1995 de op de Polonez (dus ook op de Fiat 125) gebaseerde Yituo LT5022 van de band. De FSO Polonez Caro, een zeer grondige doorontwikkeling van de eerste Polonez, hield het zelfs in bestelvorm nog tot 2003 vol.

Net als de 124 kreeg de 125 dus een uitgebreide en zeer lange stamboom. De Fiat 125 zelf was echter maar betrekkelijk kort op de markt. Hij verscheen in 1967 als opvolger van de uit 1961 stammende Fiat 1500 en deelde daar op zijn beurt weer de nodige techniek mee. In 1972 stond er alweer een opvolger voor de 125 klaar, de wel geheel nieuwe 132 die ook weer als Polski Fiat verscheen. Het doek viel voor de 125 na ruim 600.000 exemplaren, een fractie van het aantal dat er in totaal van al zijn derivaten is gebouwd. Daarom is zo'n 125 dus een behoorlijk bijzondere spot en ook de eerste ooit in 'In het Wild'. Onze dank gaat uit naar AutoWeek-forumlid louisz voor het delen van de foto's!

Een blik op de kentekengegevens wijst uit dat deze 125 S (de behoorlijk vooruitstrevende uitvoering met een 100 pk (!) sterke 1.6 viercilinder en vijfbak) pas in 2011 naar Nederland kwam en sindsdien al zeven eigenaren heeft versleten. Het oude beestje wordt dus nog behoorlijk rond geschoven en is pas sinds maart bij zijn huidige eigenaar. We hopen dat de 125 eindelijk een vaste thuishaven heeft gevonden waar hij langer mag blijven en dat de oude Italiaan het straatbeeld nog lang mag verfraaien.