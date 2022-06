FIA neemt maatregelen tegen stuiterende F1-auto's

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan klauterde Mercedes-coureur en meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als ware hij murw geslagen door een sloopkogel uit zijn W13. De reden? Overmatig optreden van een verschijnsel dat porpoising wordt genoemd en waar een deel van de dit seizoen rondscheurende F1-auto's last van heeft. Porpoising - vernoemd naar het Engelse woord voor de bruinvis die zich op een op-en-neergaande wijze door het water voortbeweegt en wat het verschijnsel dus vertaald 'bruinvissen' maakt - treedt op als de auto door de neerwaartse druk en het zogenoemde grondeffect zo dicht tegen het asfalt wordt gedrukt of gezogen dat het wegdek daadwerkelijk wordt geraakt. Hierdoor wordt de luchtstroom onder de auto doorbroken met als gevolg dat het grondeffect verloren gaat en de auto weer omhoog komt. Dit proces herhaalt zich op hoge snelheid, met heftig stuiterende auto's en onvrijwillig hupsende coureurs als gevolg. Onder meer Mercedes-AMG ondervindt problemen aan het gestuiter en wil maatregelen. Die komen er nu, zo meldt ANP.

FIA gaat kijken naar eventuele overmatige slijtage aan de houten plank die in de vloer van de auto's is verwerkt en naar de titanium blokken die voor vonken én visueel spektakel zorgen als de bodem van de auto de grond raakt. Als de slijtage overmatig is, draagt FIA het betreffende raceteam op om met een hogere rijhoogte te rijden. Let wel, dit wordt dus per team bekeken. Er komt dus geen standaardhoogte voor alle F1-auto's. Daar vreesde onder meer Red Bull voor. Het team van Christian Horner waar Max Verstappen en teammaat Sergio Pérez de sterren van de spreekwoordelijke autohemel scheuren heeft veel minder dan bijvoorbeeld Ferrari en Mercedes-AMG last van heftig gehobbel.

De tweede maatregel is complexer. FIA wil een formule opstellen waarmee te berekenen is wat de maximale verticale beweging van een auto mag zijn. Ook dit is dus auto-specifiek en geldt niet in algemene zin. Als er teveel beweging wordt waargenomen is het aan de teams zelf om dit op te lossen. De FIA geeft daarnaast aan meer met de teams in gesprek te gaan.