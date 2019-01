Ferrari’s winst valt positief uit

2018 gaat de boeken in als een goed jaar voor Ferrari. Het hele jaar door wist het Italiaanse merk groene cijfers te presenteren. De uiteindelijke winst van Ferrari steeg met 46 procent, omgerekend in onze valuta zo’n 787 miljoen euro. De stijgende verkoop van met name modellen met een V12-motor, zoals de 812 Superfast, had een vinger in de pap van de winst. De Italianen werden verder een handje geholpen door een lagere belastingdruk. De omzet bleef door negatieve wisselkoerseffecten wel nagenoeg gelijk op 3,4 miljard euro. Zonder deze economische effecten was de omzet volgens Ferrari met 3,2 procent gestegen.

Ferrari verkocht vorig jaar wereldwijd 9.251 auto’s. Dat is een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. In ons land belandde vijftig nieuwe Ferrari’s op de weg. De 488 was met 18 stuks veruit de populairste, gevolgd door de 812 Superfast (11 stuks) en Portofino (11 stuks). Een jaar eerder verlieten nog maar 27 hagelnieuwe auto’s van het merk de Nederlandse showrooms.

Voor 2019 verwacht Ferrari dat het bedrijf de economische turbulentie het hoofd kan bieden. De sportwagenmaker denkt dat de winst tot 1,25 miljard euro kan stijgen.