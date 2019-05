Ferrari schetst hybride nieuwkomer

Tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst liet Ferrari onlangs weten dat het deze maand nog een nieuwe hybride supercar presenteert. Die nieuwe inzending dook onlangs in camouflagetrim op en nu is het Ferrari zelf dat laat weten dat het nieuwe model morgen aan het publiek wordt getoond.

De nieuwe Ferrari krijgt in het gamma een plek boven de 812 Superfast, en dat belooft heel wat. Die 812 Superfast is met zijn 800 pk sterke 6,5-liter grote V12 namelijk al in staat om in minder dan drie tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Waar de 812 Superfast zijn twaalfcilinder in de neus heeft liggen, bevindt de verbrandingsmotor zich in dit nieuwe model achter de voorstoelen. Volgens de geruchtenmolen is de krachtcentrale de 3,9-liter biturbo-V8, die zou zijn gekoppeld aan maar liefst drie elektromotoren. Reken op een vermogen van tegen de 1.000 pk. Morgen weten we meer!