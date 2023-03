Ferrari Pinin

Dat we dit ooit zouden opschrijven: de ene vierdeurs Ferrari is de andere niet. Het bewijs voor die stelling is deze test van de Ferrari Purosangue . De eerste vierdeurs-Ferrari. Of toch niet? We attenderen je graag op het 43 jaar oude studiemodel Pinin.

Hij staat voor een Ferrari best hoog op zijn poten, heeft een naar verhouding behoorlijk stompe achterzijde en is nota bene uitgerust met een neerklapbare achterbank, voor extra vervoersmogelijkheden. Zomaar drie aspecten van de nieuwe Purosangue waarvan we zeker weten dat ze geen moment op het wensenlijstje hebben gestaan van Sergio Pininfarina, schepper van de allereerste vierdeurs Ferrari. Dat was de beeldschone Pinin, die hij in 1980 bouwde ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van het carrosseriebedrijf dat de naam draagt van zijn vader, Battista ‘Pinin’ Farina.

Pininfarina wilde Enzo Ferrari overtuigen van een vierdeurs

Dat jubileum was een mooie aanleiding, maar eigenlijk dong Sergio met de Pinin naar de gunsten van Enzo Ferrari. Hij wilde hem ervan overtuigen dat een vierdeurs model een geweldige verkoopimpuls zou geven. Het strakke design was het werk van Leonardo Fioravanti en Diego Ottina, die de oorspronkelijke lijnen op papier had gezet.

Concurreren met XJ, Lagonda, dikste S-klasse en Quattroporte

De Pinin, een studiemodel zonder aandrijving maar wel met een volledig ingericht interieur, had een marktsegment in het vizier waar Ferrari zich nooit eerder had begeven, net zoals dat nu bij de Purosangue het geval is. Alleen waren de beoogde concurrenten toen natuurlijk geen cross-overs, maar gewoon de snelste en beste vierdeurs sedans ter wereld. Denk aan de Jaguar XJ 5.3, Aston-Martin Lagonda, Mercedes-Benz 500 SEL en uit eigen land de Maserati Quattroporte en de De Tomaso Deauville.

Enzo durfde het niet aan

Maar ondanks het schitterende, aalgladde uiterlijk en het weelderige interieur, waarin zelfs digitale instrumenten en een hypermoderne boordcomputer waren opgenomen, zag Enzo een sedan van zijn merk totaal niet zitten. Het was koudwatervrees; Ferrari vond zijn fabriek niet ervaren genoeg met de bouw van vierdeurs topmodellen en hij wilde voorkomen dat hij klanten zou teleurstellen die hun Jaguar of Mercedes kwamen inruilen.

Pinin bleef een studie

Zo bleef de Pinin een studie. Hoewel: op speciaal verzoek van de vermogende derde eigenaar construeerde Ferrari-engineer Mauro Forghieri in 2010 voor de Pinin een sterk aangepaste aandrijflijn van een Testarossa. Zo kwam het vroegere showmodel op een schitterende en waardige manier tot leven, met beeld, geluid en de nodige dynamiek. Ja, zo had die auto best als Ferrari’s eerste ‘quattroporte’ in serieproductie mogen gaan.

1 miljoen euro vroeg Bonhams als minimumprijs voor de Pinin

€1.000.000 was de minimumprijs waarvoor Bonhams de omgebouwde Pinin in 2010 van de eigenaar moest afhameren, wat niet lukte. Een jaar later slaagde RM Sotheby’s er evenmin in om het beoogde half miljoen op te halen. Uiteindelijke vond de auto een particuliere Amerikaanse koper.