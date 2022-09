Ferrari onthult speciale kleurstelling voor Italiaanse GP

Bij Ferrari denken de meeste mensen ongetwijfeld aan 'Ferrari-rood', maar ook geel is sinds jaar en dag een bijzonder belangrijke kleur voor Ferrari. Geel is namelijk één van de kleuren van het wapen van Modena en werd daarom ook opgenomen in het logo van Ferrari. Enzo Ferrari had een voorliefde voor deze kleur, maar moest vanwege de Italiaanse racereglementen met zijn Scuderia de kleur rood voeren op zijn raceauto's. Daarom groeide rood meer uit tot dé kleur van Ferrari, maar vanwege het honderdjarig jubileum van Autodromo Nazionale di Monza haalt Ferrari's F1-team de kleur 'Giallo Modena' nu van stal.

Op de Formule 1-auto van Ferrari komt de kleur vooral terug achterop de auto. De 'rug' van de F1-75 is grotendeels in de kleur uitgevoerd, met daarin een streepjespatroon. Ook op de achtervleugel, de halo en de voorvleugel zien we gele accenten. Tenslotte is het rijdersnummer in het geel uitgevoerd. Daarmee is het feest nog niet compleet, want ook Ferrari's hospitality-onderkomens en pitboxen zijn dit weekend grotendeels geel van kleur en de teamkleding ook. Het is voor Ferrari te hopen dat het het honderdjarig bestaan van het circuit van Monza nog uitgebreider kan vieren dan alleen met deze andere kleurstelling. Het is immers alweer drie jaar geleden dat het team er voor het laatst won.