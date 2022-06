Ferrari licht eerste EV toe

Ferrari komt in 2025 voor het eerst met een EV. Dat is geen nieuws, maar de Italianen laten nu wel vast iets doorschemeren van wat we kunnen verwachten van de allereerste elektrische Ferrari.

EV’s en supercars, het blijft een wat lastige combinatie. Bij een merk als Ferrari gaat immers alles om beleving en dat wordt tot nu toe voor een groot deel verzorgd door het geluid en karakter van een verbrandingsmotor. Ferrari-oprichter Enzo Ferrari wist dat als geen ander, en noemde de motor meermaals ‘de ziel van de auto’.

Dat levert een fors probleem op voor een elektrische Ferrari, die natuurlijk geen verbrandingsmotor heeft. Om dat gemis te ondervangen, wil Ferrari in ieder geval zelf aan de slag met de ontwikkeling en bouw van elektromotoren en accupakketten. Daarvoor komt er in Maranello een speciaal voor dat doel gebouwd 'e-Building', waarin voorlopig alle elektrische activiteiten plaatsvinden. In het geval van de accu’s worden wel de cellen ingekocht bij partners uit Europa en Azië (ongetwijfeld China), maar het pakket zelf maakt Ferrari in eigen huis. Zo kan het merk veel invloed uitoefenen op zaken als het batterij-managementssysteem, het gewicht en de exacte vorm en plaatsing.

De elektromotoren moeten worden voorzien van een uniek karakter. In alle eerlijkheid zou Ferrari daarmee min of meer de eerste zijn, want zoveel karakter vinden we tot nu toe niet in elektrische aandrijflijnen. Toch stellen de Italianen dat het kan. “Een elektromotor beweegt en draait, net als een verbrandingsmotor, dus er moet iets unieks van te maken zijn”, stelt Chief Product Development Gianmaria Fulgenzi tegenover AutoWeek. Daar hoort ook een geluid bij, maar Fulgenzi kan daarover helaas nog niet in detail treden. Ook weten we nog niet in welk segment de elektrische Ferrari zal opereren. Uiteraard wordt hij snel, maar "Een snelle auto elektrische auto maken kan iedereen. Een EV maken die ook snel is in bochten, dat is een ander verhaal". Even geduld dus. De eerste Ferrari-EV moet in 2025 verschijnen, als onderdeel van wederom een hele vloot aan nieuwe modellen.