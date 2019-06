Ferrari 612 als Vandenbrink Shooting Brake

Bijna twaalf jaar geleden, in 2007, berichtten we voor het eerst over deze 612. Het basisontwerp was toen net af, maar er was nog een lange weg te gaan om alle details in te vullen. Naar verluidt had ook het vinden van een bouwer nog wat voeten in de aarde. Nu is het dan toch zo ver en kunnen we de unieke 612 vanuit alle hoeken aanschouwen.

De auto lijkt op het eerste gezicht een soort mengvorm tussen een 612 en diens opvolger FF, die immers ook een Shooting Brake was. Het in Amsterdam gevestigde Vandenbrink heeft zich er echter niet gemakkelijk vanaf gemaakt en stopt z’n creatie vol bijzondere details. Zo is de eindeloos dikke C-stijl voorzien van sierlijke welvingen en zijn er achterin het dak twee ruitjes aangebracht. Dat geeft ook binnenin een bijzondere sfeer.

De achterstoelen zijn ongetwijfeld niet al te riant, maar zien er door de overdaad aan leer wel uitnodigend uit. Tussen beide zitplaatsen is een ‘brug’ aangebracht die aan de achterzijde is voorzien van het Ferrari-logo. Het laadruim, dat toch al bijzonder hoogwaardig lijkt afgewerkt, krijgt daarmee een prachtige finishing touch.

Als het aan Vandenbrink ligt, blijft deze auto niet uniek, want het bedrijf wil een kleine serie gaan bouwen. Geïnteresseerden kunnen zich melden, waarna iedere klant wordt meegenomen in een uitgebreid personalisatieproces. Wat het grapje kost, wordt uiteraard niet vermeld. Wie de Vandenbrink Shooting Brake met eigen ogen wil aanschouwen, moet zich naar Uden spoeden, want daar is de auto voorlopig te zien in de showroom van Classic Youngtimers Consultancy.