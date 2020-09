Familie Williams verlaat Formule 1 na 43 jaar

Het noodlijdende Formule 1-team van Williams wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Met die overname gebeurt wat de familie Williams jarenlang probeerde te voorkomen: het raakt het team kwijt. De familie, onder wie oprichter Sir Frank Williams en zijn dochter, teambaas Claire Williams, stapt na het aankomende raceweekend opzij.

43 jaar geleden begon Williams onder leiding van Sir Frank in de Formule 1. In de loop der jaren groeide het uit tot een immens succesvol team, met de jaren 80 en jaren 90 als absolute hoogtijdagen. Vooral op de auto's van 1992 en 1993 stond geen maat. In het nieuwe millennium was Williams wat minder sterk, met de afgelopen drie jaren als absoluut dieptepunt.

Het eigenzinnige team, dat veel zaken weigert in te kopen en liever zelf blijft ontwikkelen, worstelt achteraan in het veld. De positie van Claire Williams kwam daardoor onder druk te staan en de financiële problemen bleven zich opstapelen bij het team. Nu is er dus een partij gevonden die de boel wil overnemen. In ruil daarvoor laat de familie haar team dus wel los. Komend weekend bij de GP van Italië is Claire Williams er nog bij als teambaas, daarna is het over en uit. Ook al is het voor de Williams-familie einde verhaal, met gepaste trots kan de familie terugkijken op de 114 GP-winsten, negen constructeurstitels en zeven coureurstitels die het in de loop der jaren heeft behaald met haar eigen team.