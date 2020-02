Facelift voor Suzuki Vitara Brezza

Suzuki heeft in India een facelift doorgevoerd op het kleine broertje van de Vitara: de Vitara Brezza. De auto schittert momenteel tijdens de Auto Expo in New Delhi.

In 2016 scheven we de eerste woorden over de Vitara Brezza, een door Maruti Suzuki geproduceerde kleine cross-over die in feite lijkt op een te heet gewassen Vitara. De nu gefacelifte Brezza staat op hetzelfde platform als onze Vitara, maar is met zijn lengte van net geen 4 meter een stuk korter dan de 4,18 meter lange Vitara. De wielbasis is met 2,5 meter identiek. De kleinere afmetingen van de Vitara Brezza zorgen ervoor dat hij zich kan nestelen in een gunstigere fiscale groep.

De Vitara Brezza krijgt een frissere snuit met nieuwe led-koplampen, een vernieuwde bumper én een herziene grille. Achterop monteert Maruti Suzuki uiteraard ook nieuwe verlichtingseenheden. Ook het binnenste wordt gemoderniseerd, al heeft de bijpuntsessie nagenoeg alleen betrekking op het infotainmentsysteem. Dat ondersteunt voortaan namelijk zowel Apple Carplay als Android Auto.

De Vitara Brezza was tot op heden alleen leverbaar met een 90 pk en 200 Nm sterke 1.2 dieselmotor, maar die motor is omwille van strenger wordende emissienormen uit het gamma geknipt. Voortaan krijgen alle Vitaras Brezza een 105 pk en 138 Nm sterke 1.5 onder de kap. Schakelen gaat middels een handgeschakelde vijfbak, al is er ook een viertraps automaat leverbaar.