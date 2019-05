Facelift voor Skoda Superb

Skoda trekt gelijktijdig het doek van zowel de Citigo iV als van de gefacelifte Superb. Skoda's bijgewerkte topmodel debuteert direct als Superb iV. Die iV-aanduiding wijst er natuurlijk op dat die variant net als de Citigo e iV geëlektrificeerd is. Een groot verschil: de Superb iV is geen EV, maar een plug-in hybride. Skoda's eerste.

Verwacht geen facelift die heftige uiterlijke wijzigingen met zich mee brengt. De vernieuwde Superb is optisch te herkennen aan zijn nieuwe full-led matrixkoplampen en aangepaste bumpers. Interessanter is de introductie van de Superb iV, de eerste plug-in hybride van het merk. Vanbuiten is die variant onder andere te herkennen aan het iV-logo op zijn achterste.

De Superb iV heeft een 156 pk sterke 1.4 TSI, die is gekoppeld aan een 115 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 218 pk, een vermogen dat in Sport-modus volledig wordt vrijgegeven. Inderdaad, daarmee heeft de Superb iV dezelfde aandrijflijn als de Passat GTE. Het accupakket heeft een capaciteit van 13 kWh, goed voor een elektrische actieradius van 55 kilometer. Het accupakket krijgt voor de achteras een plek in de bodem. De totale actieradius moet op 850 kilometer liggen. Het accupakket is met een 3,6 kW lader in drieënhalf uur vol te laden. De bagageruimte van de Superb iV Hatchback is 485 liter groot, de Combi slokt 510 liter op. De non-iV's slokken respectievelijk 625 liter en 660 liter op.

Het infotainmentsysteem, standaard het Amundsen-systeem met 8-inch scherm, bestaat optioneel uit een 9,2-inch groot scherm, dat hand in hand gaat met de komst van Skoda's Virtual Cockpit. Nieuw zijn de Infotainment Apps waarmee het systeem is uit te breiden. De Superb iV is leverbaar met Trailer Assist en Area View.

Begin januari moet de Superb iV in de Nederlandse showrooms staan. De prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.