Facelift Friday: Mercedes-Benz E-klasse

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In 2013 werd de Mercedes-Benz E-klasse, toen nog van de W212-generatie, rondom stevig vernieuwd . Behalve een compleet nieuw front kwamen er zelfs nieuwe vouwen in de flanken, waarmee deze facelift zonder twijfel tot de meest uitgebreide behoort. Ook bij de huidige W213-generatie ging men niet kinderachtig te werk in Stuttgart.

In een tijd waarin een nét iets andere indeling van de lichtunits al als een facelift wordt gepresenteerd, krijgt de Mercedes E-klasse gewoon een compleet nieuwe voorgevel aangemeten. Hoewel het verschil in stijl ontegenzeggelijk kleiner is dan bij de eerder aangehaalde facelift van 2013, krijgt Mercedes’ middelgrote sedan ook nu nieuwe koplampen, een nieuwe motorkap en een nieuwe voorbumper. Ook de grille is nieuw, waarbij het Avantgarde-exemplaar met de grote ster de nieuwe standaard wordt. Ook zonder die maatregel was de meer traditionele opstelling met de ster op de motorkap al de meeste exclusieve, maar dat weerhoudt uw scribent er niet van om de in zijn ogen mooiere, klassieke opstelling voor de welbekende schuifplaat in te zetten.



Ongeacht de indeling valt op dat het breedste punt van de grille een stuk lager is geplaatst dan voorheen. De E neemt met het nieuwe front duidelijk afstand van de C-klasse en S-klasse, waar de verschillen tussen de drie tot voor kort minimaal waren. Dit geldt ook voor de achterkant, waar de sedanversie van de E nu over brede, platte lichtunits in de stijl van de Estate beschikt. Het interieur maakt kennis met een optioneel zesspaaks (!) stuurwiel en een nieuwe schermopstelling, waarbij een digitaal instrumentarium nu ook in de E de nieuwe standaard is.