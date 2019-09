Facelift Friday: Lexus GS

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De vierde generatie van de Lexus GS lijkt voor ons voorlopig de laatste te worden, aangezien de auto in Europa is vervangen door de ES. We blikken nog eenmaal terug op de laatste GS, die in 2015 een forse facelift moest ondergaan.

De vierde GS verscheen in 2012. Hoewel de kenmerkende grote grille nog niet present was – daar komen we nog op terug – is in het design van de auto duidelijk de stijl te herkennen die Lexus in een geëvolueerde vorm nog altijd toepast. Lekker consequent dus. Het front van de Japanse 5-serie-rivaal doet sterk denken aan dat van de CT200h, al hoeft er dankzij het enorme verschil in formaat alsnog geen twijfel over te bestaan welke van de twee er op je af stormt.

Ondanks die strakke koets liep de GS kort na z’n introductie al enigszins achter de feiten aan. In het jaar van introductie besloot Lexus namelijk de gigantische ‘Spindle Grille’ te introduceren op de LS, die in dat jaar een facelift onderging. Een jaar later werd de nieuwe IS gelanceerd, een auto die volgens de laatste voorschriften was ontworpen. Wulpse lichtunits met opvallende uitlopers, kilometers gaas en brutale ledverlichting moesten ervoor zorgen dat Lexus van zich kon afbijten in het steeds expressievere premiumsegment.



In 2015 mocht ook de GS meedoen met dat uitbundige feest. Het tijdloze front van het origineel werd vervangen door een exemplaar met kleine koplampunits, daarbuiten geplaatste dagrijlampen en die grote grille die inmiddels zo bij Lexus hoort. F-Sport-modellen waren nog wat opvallender van vorm en kregen gezelschap van een heuse GS F, een heftige sportsedan die met z’n atmosferische V8 een groot contrast vormde met de wat brave hybride-aandrijflijnen in de rest van het gamma. Die GS F werd aan de achterkant voorzien van ‘gestapelde’ uitlaateindstukken en achterlichten met donker glas, terwijl de reguliere GS met z’n nieuw ontworpen led-units ook vanuit deze hoek duidelijk is te onderscheiden van de versie van voor de facelift.

Zeg het maar: gaan we voor brutaal, of past het ingetogen origineel beter in jouw straatje?