Facelift Friday: Ford Scorpio

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Het moet een net met forse mazen zijn geweest, want klein is zo’n Scorpio toch niet te noemen. In zijn laatste vorm lijkt de auto zelfs wat op een zeezoogdier, dus de vergelijking is niet eens zo gek. De update die Ford in 1994 doorvoerde aan zijn grootste Europese sedan, was van een nauwelijks te beschrijven omvang. De auto is onherkenbaar veranderd, maar toch ging het niet om een complete modelwisseling. Wie de eerste en de tweede Scorpio van opzij bekijkt, ziet dat ruiten en dak uitwisselbaar zijn en het hele ‘middenschip’ in ieder geval qua structuur overeenkomt. De stationwagenversie kan zijn oude basis nog lastiger verbergen, omdat de achterkant hier grotendeels onveranderd uit de strijd kwam.

De sedan is dat een gans ander verhaal. Voor- én achterkant gingen hier volledig op de schop, waarbij de stijl zo rigoureus anders is dat er zelfs geen sprake meer lijkt van een familieband. Dat Ford in ’94 de noodzaak zag om de Scorpio te moderniseren, is niet zo gek. Met zijn negen jaar was de in ’85 gelanceerde Scorpio toen al aardig op leeftijd, dus zo’n ‘reskin’ is het minste dat men kon doen.

Waar de oer-Scorpio een redelijk braaf gelijnde, doch herkenbare grote broer van de Sierra was, staat de laatste versie helemaal op zichzelf. De brede, rechtlijninge koplampunits maakten plaats voor veel kleinere druppelvormige exemplaren, de grille groeide juist flink en de voorbumper werd stevig afgerond. Ook van opzij werd de boel flink afgerond, waaruit blijkt dat het woord ‘reskin’ hier meer op zijn plaats is dan ‘facelift’. Voornaamste nieuws is hier dat de vouw uit de flank werd gestreken.

De achterkant is misschien wel de opmerkelijkste zijde van de Scorpio sedan, en dat is gezien de maffe voorzijde een hele kunst. De grote, uit blokken opgebouwde lichtunits van voorheen maakten plaats voor een smalle met chroom afgezette strip net boven de bumper. De rest van de kont bleef vrijwel helemaal ‘leeg’, wat dankzij de nogal bolle vorm voor een uniek plaatje zorgt.

Bij zo’n modern uiterlijk kan het interieur natuurlijk niet achterblijven. De Scorpio onderging al eerder een kleine facelift waarbij ook het dashboard werd vervangen, maar bij de komst van het afgeronde model verscheen een geheel nieuw, stevig moderner interieur.

De laatste Scorpio hield het tot ’98 uit, al was daar wel een derde vernieuwingsronde voor nodig. Daarbij kreeg het model onder meer heldere achterlichten en donkere koplampen, maar dat was niet genoeg om het maffe karakter te verdoezelen. We laten jou zoals altijd de keuze: ga je voor het strakke origineel, of vind jij die spraakmakende laatste Scorpio veel interessanter?