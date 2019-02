Facelift Friday: Ford Escort Mk5/Mk6

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Escort Mk5 verscheen in 1990 en maakte in 1998 als Mk6 plaats voor de eerste Focus. Ford schaart de auto’s die de hoofdrol vervullen in dit artikel dus onder twee generaties, maar in feite gaat het om één model dat meerdere keren een facelift kreeg. Dat is niet uniek bij Ford, want iets soortgelijks gebeurde onder meer bij de Escort van voor 1990 en de tweede generatie van de Focus.

De vijfde generatie van de Escort was geen complete revolutie ten opzichte van z’n voorganger, want de basisvorm met het ietwat uitstekende kontje bleef behouden. Wel werd het koetswerk rondom meer afgerond, zoals dat in de jaren 90 verplicht leek te zijn. Een prominente vouw over de gehele lengte van de flank zorgde voor de nodige herkenbaarheid. De voorkant werd gesierd door koplampen die in het midden in een punt eindigden en met elkaar werden verbonden door een bescheiden, rechtlijnige grille.

Ford bracht vanaf het begin onderscheid aan tussen de verschillende versies. De sportieve XR3i en RS2000-uitvoeringen kregen een voorbumper met mistlampen en richtingaanwijzers, een dichte grille en unieke koplampunits met aparte secties voor stads- en grootlicht. De Escort was er meteen met veel verschillende koetswerkvarianten en verscheen als drie- en vijfdeurs hatchback, vijfdeurs stationwagen, cabriolet en ‘van’, een bestelversie. Bovendien was er een sedan, al ging die in Europa als Orion door het leven.

De eerste vernieuwingsslag diende zich al aan het einde van 1992 aan. De voorzijde mocht zich verblijden in een nieuwe motorkap met een ovale grille, maar het was de kont waar het grootste optische nieuws te vinden was. De nieuwe, ietwat bolvormige achterlichten waren een stuk breder dan de originele exemplaren, zodat de lampen moesten worden opgesplitst in twee segmenten. De Orion, die niet veel later zou worden omgedoopt in Escort Sedan, behield de kleine achterlichten van het origineel en ook de stationwagen bleef aan de achterzijde grotendeels ongewijzigd.

In 1995 was het tijd voor een volgende moderniseringsslag. Dit was het jaar waarin Ford de generatiewisseling positioneert. Het verschil tussen de laatste Escort Mk5 en de eerste Mk6 is op het oog echter nauwelijks groter dan die tussen de pre- en de post-faceliftversie van eerstgenoemde. Deze keer was de nieuwe versie juist aan de voorzijde direct herkenbaar. De puntige koplampen werden vervangen door afgeronde exemplaren uit één stuk, de motorkap kreeg opnieuw een andere vorm en de voorbumper werd vervangen door een gladgetrokken exemplaar. Met z’n smalle, ovale luchtopeningen is de grille van deze Escort het tegenovergestelde van de enorme smoelwerken die tegenwoordig in de mode zijn.

Dit was de laatste reïncarnatie van de bescheiden auto die jarenlang de kar trok bij Ford, maar toch is er nog wat te vertellen over het Escort-front. Vanaf de Mk6 bood Ford het front namelijk in twee varianten aan. Behalve de hierboven beschreven standaardversie was er een sportiever exemplaar. De ‘Sportbumpers’ onderscheidden zich met een grotere luchtinlaat, die de kentekenplaat naar een verdieping hoger verdreef. Ook waren er mistlampen. Deze bumpers waren standaard op de GT, de XR3i en de RS2000, maar afgaande op de brochure ook op de Turbodiesel. Dat u het weet.