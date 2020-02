Facelift Friday: Aston Martin DB9

Hoewel het de DB7 was waarmee Aston Martin zijn designbeleid compleet omgooide, geniet de DB9 minstens zo’n legendarische status. De voorganger van de DB11 is dan ook een tijdloze schoonheid, al ontkomen ook tijdloze schoonheden niet aan bijpuntsessies.

De Aston Martin DB9 verscheen in 2004 en hield het tot 2016 vol. Zelfs in het land van de super-GT’s is dat een lange carrière, maar eerlijk is eerlijk: ook anno 2020 oogt een late DB9 niet echt verouderd. Dat komt deels door de uitgebreide bijpuntsessie van 2013, het tweede moment waarop de DB9 tegen het licht werd gehouden. In 2008 werd de grille al eens subtiel aangepast en kwam er een herziene indeling van het dashboard, maar die vernieuwingsronde mag nauwelijks een facelift heten. Die van 2013 duidelijk wél, want nagenoeg de gehele koets van Aston Martins schoonheid kreeg toen een make-over.

Verwar zo’n make-over trouwens niet met een metamorfose, want alles wat een DB9 mooi maakt, bleef gewoon behouden. Bij een tweede blik wordt echter duidelijk dat bijna de gehele koets net even anders is. Zo kregen de koplampen niet alleen een andere indeling en led-dagrijlampen, maar ook een subtiel andere vorm. De auto krijgt als geheel een wat strakkere look door een nauwelijks zichtbare vouw in de voorheen volledig afgeronde voorschermen. Die uitstraling wordt weer versterkt door de voorbumper, die door het verlies van twee luchtinlaten en brede uitlopers aan weerskanten stoerder én strakker oogt. De sideskirts en achterbumper volgen dat thema. Aan de achterzijde treffen we ook de meest smaakgevoelige elementen van de vernieuwde DB9 aan: de achterlichten. De voorheen van rood glas voorziene verlichting gaat vanaf 2013 achter wit glas schuil, met een modern, maar ook wat smaakgevoelig resultaat.

Daarmee zou dit verhaal af kunnen zijn, maar dan ken je Aston Martin nog niet. De Britten maakten de levensloop van de DB9 namelijk onbewust een stuk interessanter door onder de naam Virage met een zustermodel te komen. De laatste Virage is op het ook nauwelijks van de gefacelifte DB9 te onderscheiden en deelt ook nagenoeg al zijn techniek met dat model. De auto verscheen echter al in 2011, ruimschoots voor de vernieuwde DB9 zijn intrede deed. Het model was bedoeld om het gat op te vullen tussen de oorspronkelijke DB9 en de DBS, overigens ook een afgeleide van de DB9. Met de facelift van laatstgenoemde werd dat gat echter zo goed als geëlimineerd, waardoor er na niet meer dan 18 maanden en 1.000 exemplaren al een einde kwam aan de carrière van de Virage. De uiterlijke verschillen tussen de Virage en de late DB9 beperken zich overigens tot de achterzijde: waar de DB9 na de facelift een spoiler-achtig kneepje in de achterklep heeft, beschikt de Virage nog over de gladde klep van de oorspronkelijke DB9.