'F1-deal Audi en McLaren onwaarschijnlijk'

Audi en McLaren kunnen geen overeenstemming bereiken over de toetreding van Audi tot de Formule 1. Dat zegt een bron die dicht bij het project staat tegenover persbureau Reuters. In plaats daarvan gaat Audi nu verder met het verkennen van twee andere opties.

De reden voor het stranden van de deal tussen Audi en McLaren is volgens de bron dat "de prijsverwachtingen te ver uit elkaar liggen." Audi's verhoging van het overnamebod tot €650 miljoen was dus kennelijk nog niet genoeg voor McLaren. De bron zegt verder dat de kans voor het slagen van de deal nu 'zo goed als nul' is. Daarom verkent Audi nu andere mogelijkheden om de Formule 1 binnen te komen. Volgens de ingewijde voert Audi momenteel gesprekken met Sauber, dat momenteel achter Alfa Romeo zit, en Williams. Audi en de Volkswagen Group wilden niet reageren op het nieuws.

Met name Williams is interessant, omdat Jost Capito daar momenteel de scepter zwaait. Capito was voorheen het hoofd van Volkswagen Motorsport en is dus niet bepaald een onbekende bij de Volkswagen Group. Williams heeft nu nog een deal met Mercedes voor de motor, Alfa Romeo heeft een Ferrari-krachtbron in zijn auto's zitten. Met de toetreding van Audi zou één van die teams echter een fabrieksteam kunnen worden. Ook Aston Martin kijkt overigens naar Audi voor de Formule 1. "Ik denk dat het voor ieder team dat nog geen fabrikant aan zijn zijde heeft heel aantrekkelijk is om die mogelijkheid te hebben", zei teambaas Mike Krack daarover. Audi lijkt momenteel alleen niet in gesprek te zijn met Aston Martin.

Audi en Porsche treden in 2026 naar verwachting toe tot de Formule 1. Volkswagen-topman Herbert Diess zei dat de plannen van Porsche al wat concreter zijn dan die van Audi. Porsche wordt namelijk in verband gebracht met Red Bull en diens motorafdeling Red Bull Powertrains. Vooralsnog lijkt het onwaarschijnlijk dat Audi en/of Porsche met een eigen fabrieksteam gaan racen in de koningsklasse van de autosport.