F1-auto's 2026: 'kleiner, meer elektrokracht en actieve aerodynamica'

Tot op heden lijkt het erop dat de grote veranderingen aan de F1-auto's voor dit jaar hun vruchten afwerpen. Het volgen en dichtbij elkaar racen gaat makkelijker en dat was het hoofddoel. Tegelijk is er ook nog genoeg kritiek. De auto's zijn zwaarder dan ooit tevoren en ze zijn enorm groot vergeleken met de auto's van een jaar of vijftien geleden. Daar wordt aan gewerkt voor de volgende grote reglementswijziging. Dat verklaart de technisch directeur van de F1, Pat Symonds, aan Motorsport Magazine.

Volgens hem is het de bedoeling dat de maximale wielbasis voor 2026 flink verminderd wordt. Dat kan natuurlijk niet zomaar, want de auto's zijn onder meer zo groot omdat er een relatief grote brandstoftank aanwezig is en vanwege de veiligheidseisen. Symonds verwacht dat de auto's van 2026 een kleinere tank aan boord hebben, omdat de brandstofmotor een kleinere rol gaat spelen. Er komt meer nadruk op de elektrische kracht te liggen. "Mijn verwachting is dat ze 20 of misschien zelfs 25 procent minder brandstof gaan verbruiken in de race dan nu het geval is," aldus Symonds.

Om dat brandstofverbruik zover te drukken, denkt men ook na over actieve aerodynamica om luchtweerstand te verminderen. Momenteel gebeurt dat, tijdelijk, met het DRS-systeem. De auto's van 2026 krijgen mogelijk actieve aerodynamica. Het is nog niet helemaal zeker of dat ter vervanging van DRS is, maar het doel is in ieder geval om de auto's efficiënter te maken: "Er komen bijvoorbeeld twee modi. Een modus waar de auto veel downforce levert in de bochten en een modus waar er weinig luchtweerstand en weinig downforce is voor de rechte stukken." Dat klinkt weliswaar nog enigszins zoals DRS, maar mogelijk wordt dit automatisch geregeld en is het altijd te gebruiken. Wel geeft Symonds aan dat dit nog een hersenspinsel is en het zeker nog niet in beton gegoten is dat dit ook echt op de auto's komt.

Tenslotte heeft Symonds nog een andere interessante wijziging op het oog. De Formule 1-auto's van 2026 krijgen misschien car-to-car-communicatie om crashes te voorkomen. Een systeem kan dan de coureur waarschuwen als een andere auto plots snel vaart vermindert. Een dergelijk systeem draagt er mogelijk aan bij om de boel veilig te houden, ook al worden de auto's (en dus ook de crashbestendige monocoque) kleiner. Symonds ziet nog wel een grote uitdaging in het sterk genoeg maken van een kleiner chassis om dezelfde krachten te kunnen weerstaan als de huidige auto's.