EV-verkoop Volkswagen verdrievoudigd in 2020

Volkswagen heeft in 2020 behoorlijk moeten inleveren als het om verkoopaantallen gaat. Toch is er ook nog één grote plus voor het merk uit Wolfsburg: dankzij de marktintroductie van de ID3 verdrievoudigde het aantal verkochte EV's ten opzichte van 2019.

Wereldwijd bracht Volkswagen in 2020 ruim 5,3 miljoen auto's aan de man. Vergeleken met vorig jaar betekent dat een verkoopdaling van 15,1 procent. In december realiseerde Volkswagen in West-Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten/Afrika nog stijgende verkoopaantallen, maar dat was niet genoeg om de gevolgen van de coronacrisis volledig recht te trekken. In West-Europa kreeg Volkswagen over het gehele jaar bezien de zwaarste klap te verduren met een verkoopdaling van 23,4 procent. Volkswagen zegt wel dat het haar marktaandeel wereldwijd heeft kunnen handhaven.

In Nederland daalde de verkoop van Volkswagen met 7,3 procent tot 44.747 auto's. Die daling bleef mede beperkt door de introductie van de ID3, waar Volkswagen in ons land 10.954 exemplaren van verkocht. Die ID3 zorgde er mede voor dat de totale EV-verkoop van Volkswagen steeg naar 134.000 auto's in 2020. In 2019 waren dat er nog ruim 45.000. Ook de verkoop van plug-in hybrides maakte een sterke stijging door: van ruim 37.000 auto's in 2019 naar 78.000 exemplaren in 2020.

Hoge verwachtingen

Komend jaar wil Volkswagen haar elektrische offensief nog meer kracht bij gaan zetten. De ID4, die eind vorig jaar onthuld werd, moet nu zijn vruchten af gaan werpen. Tot 2025 gaat het merk €35 miljard investeren in EV's. De komende vijf jaar kunnen we een hele rits aan nieuwe modellen verwachten: de ID5 als 'coupéversie' van de ID4, een zevenzitter in de vorm van de ID6 en de productieversie van de ID Vizzion. Bij de meer traditionele modellen staat onder meer een facelift van de Polo op stapel. Genoeg om naar uit te kijken dus!