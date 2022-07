Europese autoverkopen: wederom rode cijfers

De Europese automarkt toonde in juni nog geen tekenen van herstel. Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) vrijgeeft. In juni zijn 15,4 procent minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Over de afgelopen zes maanden komt het verschil ten opzichte van 2021 uit op een min van 14 procent.

Het begint inmiddels een bekend riedeltje te worden met de Europese autoverkopen. De afgelopen maanden ging het niet best met de verkoopcijfers en ook de maand juni draagt niet bepaald op een positieve manier bij aan het halfjaarcijfer. In de Europese Unie zijn in juni namelijk 886.510 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is op zichzelf bezien best een aardig aantal, ware het niet dat dit volgens ACEA de slechtste junimaand was sinds 1996. Vorig jaar werden in diezelfde maand nog 1.047.532 nieuwe personenauto's geregistreerd in de Europese Unie. De vier grootste markten droegen bij aan deze daling, met Duitsland (-18,1 procent) voorop. Daarachter sluiten Italië (-15 procent), Frankrijk (-14,2 procent) en Spanje (-7,8 procent) aan. In Nederland kwam het rode cijfer uit op 8,9 procent.

Met het cijfer van juni erbij komt het totale aantal nieuw geregistreerde personenauto's van het afgelopen halfjaar uit op 4.608.205 exemplaren. Dat is exact 14 procent minder dan in dezelfde periode in 2021, toen er in Europa nog 5.361.371 nieuwe personenauto's werden geregistreerd. Vrijwel alle landen kwamen over het afgelopen halfjaar uit op een min, waarbij de procentuele daling van 5,6 procent in Nederland nog best meevalt in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland (-11 procent), Frankrijk (-16,3 procent), Italië (-22,7 procent) en België (-15,9 procent). De Oost-Europese landen doen het dan procentueel gezien juist wel weer goed. In onder meer Bulgarije (+13,3 procent), Roemenië (+23,1 procent) en Letland (+6 procent) werden de afgelopen zes maanden procentueel gezien meer auto's verkocht dan vorig jaar.

Kia scoort goed

Gezien de bovenstaande cijfers kan het natuurlijk niet anders dan dat het bij de automerken eveneens een rood tranendal is. In juni kreeg Volvo relatief gezien de hardste klappen in de Europese Unie met een verkoopdaling van 45,7 procent (van 22.180 naar 12.041 auto's) ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Mazda deed het met een negatief cijfer van 42,7 procent(van 13.159 naar 7.536 auto's) in juni niet veel beter. Ook de Volkswagen Groep had het moeilijk met een verkoopdaling van 22,3 procent in juni, maar verkocht met 215.390 exemplaren alsnog de meeste auto's van alle autofabrikanten in de Europese Unie. Stellantis wist de schade te beperken tot een min van 17 procent en verkocht 190.863 auto's, gevolgd door Groupe Renault met 121.681 auto's (-0,04 procent).

Zijn er nog stijgers in juni? Jazeker, Kia verkocht 2,2 procent meer auto's dan juni vorig jaar (41.254 exemplaren) en ook Mercedes-Benz komt uit op een plus van 7,5 procent (47.857 exemplaren). Ook Nissan (+2,1 procent) en Land Rover (+5,7 procent) konden een plusje noteren. Voor Jaguar Land Rover is het alleen een beetje jammer dat Jaguar met een min van 42,5 procent roet in het eten gooit.

Over het afgelopen halfjaar bezien staat de Volkswagen Groep aan kop met 1.137.200 verkochte auto's (-18,5 procent), met Stellantis op de tweede plaats dankzij 958.688 nieuwe registraties (-22,5 procent). Op de derde plaats volgt Groupe Renault met 487.692 verkochte auto's (-8,1 procent). In de Europese top vijf is de Hyundai Group de enige stijger met een plus van 9 procent naar 441.471 verkochte auto's, waarbij Kia Hyundai voorbij streeft met 228.842 tegenover 212.629 nieuwe auto's. Toyota volgt op de vijfde plaats met 330.568 verkochte auto's (-1,6 procent), waarmee de Japanners BMW (312.117 nieuwe registraties) in Europa voorbij zijn gestreefd.