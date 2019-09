Europese autobouwers waarschuwen voor gevolgen no-deal-Brexit

De belangenorganisaties die de verklaring opstelden, spreken zelfs van ‘catastrofale’ gevolgen als Groot-Brittannië over een dikke maand inderdaad zonder deal de EU verlaat. Als er een einde komt aan de vrije handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU en de gebruikelijke tarieven van de World Trade Organization worden aangehouden, zou dat een jaarlijkse kostenpost van 5,7 miljard euro kunnen opleveren. De organisaties onderstrepen dat dit niet een puur Brits probleem is, omdat de extra kosten natuurlijk vrolijk worden verhaald op consumenten aan beide zijden van het Kanaal.

Dat het effect zo groot is, komt niet alleen door de omvang van de Britse auto-industrie, maar ook door de omvang van de Britse automarkt. Tarieven hebben dus aan beide kanten een groot effect. De groep belangenorganisaties wijst er bovendien op dat niet minder dan 13,8 miljoen mensen in Europa hun baan te danken hebben aan de grote auto-industrie. De kans dat een deel van hen die baan verliest, lijkt groot. Ten slotte wordt er gewezen op de kosten van een productiestop, die door de manier waarop de Europese auto-industrie is ingericht op de loer liggen bij een teruglopende vraag. Als de autoproductie in het VK één minuut wordt stilgelegd, zou dat de Britten 50.000 pond ofwel 54.700 euro kosten.

De waarschuwingen zijn afkomstig van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) en niet minder dan 22 andere belangenorganisaties uit de Europese auto-industrie. Voor Nederland tekende de RAI mee, voor België de FEBIAC.

Brexit heeft al slachtoffers gemaakt, want Ford en Honda hebben eerder al aangekondigd hun Britse fabrieken te sluiten. In de vorm van nieuwkomer Ineos is er een klein lichtpuntje, want dat bedrijf wil de toekomstige Grenadier in Wales in elkaar gaan schroeven.