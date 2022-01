Europees marktaandeel Kia op recordniveau

Kia had in Nederland een topjaar, maar ook de Europese verkoopresultaten van het merk mogen er zijn. Sterker nog, niet eerder was het marktaandeel van Kia in Europa zo groot als vorig jaar.

Op de valreep kaapte Volkswagen de titel 'populairste automerk van Nederland' weg. Tot en met november leek het er namelijk op dat Kia in 2021 het grootste automerk van Nederland zou worden. Reden tot klagen heeft Kia in Nederland niet. Met ruim 30.000 verkochte auto's had het merk in Nederland een marktaandeel van 9,3 procent en de Niro was met bijna 11.000 verkochte exemplaren met afstand de populairste auto van ons land. Ook in Europa heeft Kia de wind in de zeilen.

Kia verkocht vorig jaar namelijk 502.677 personenauto's in Europa, maar liefst 20,6 procent dan een jaar eerder. Die ruim half miljoen auto's is voor Kia in Europa geen recordafzet, maar wel heeft het merk in Europa het hoogste marktaandeel ooit. 4,3 procent van de vorig jaar in Europa verkochte auto's had een Kia-badge op z'n snuit. In Nederland was de Picanto na de Niro het best verkochte model van Kia. Er werden vorig jaar bijna 8.000 Picanto's op kenteken gezet, goed voor een vierde plek in de verkoopstatistieken.